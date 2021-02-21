AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak yeniden aday olmayacağını açıkladı

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, 24 Şubat Çarşamba günü yapılacak olan AK Parti İstanbul 7. Olağan Kongresi’nde yeniden aday olmayacağını açıkladı.

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamada bulunan Şenocak “24 Şubat Çarşamba gerçekleştireceğimiz AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongremizde aday olmayacağımı, görevimi başka bir dava arkadaşıma devredeceğimi tüm kamuoyuna duyururum. Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimiz için Durmak Yok Yola Devam!’’ ifadelerini kullandı.