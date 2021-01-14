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AK Parti Grup Başkanvekili Muş’tan Memur-Sen’e ziyaret

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Memur-Sen’i ziyaret etti. Ziyarette kamuda sözleşmeli personel statüsü, personelin tepkileri ve beklentileri ele alındı.

Genel 14.01.2021, 23:06
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AK Parti Grup Başkanvekili Muş’tan Memur-Sen’e ziyaret

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Memur-Sen’i ziyaret etti. Ziyarette kamuda sözleşmeli personel statüsü, personelin tepkileri ve beklentileri ele alındı.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Memur-Sen’i ziyaret etti. Ziyarette gündem başlığı ise sözleşmeli personelin sorunları ve kadro talebi oldu. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sözleşmeli personel statüsü, personelin tepkileri ve beklentileri, Memur-Sen tarafından konuyla ilgili bugüne kadar yapılan çalışmalar, sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine dair Sözleşmeliliğe Son Şurası ve rapor başlıklarına değindi. Yalçın, kamuda istihdam şeklinin “kadrolu” olması gerektiğini, farklılıkların giderilmesi, beklentilerin karşılanması, hem mevzuatın sadeleştirilmesi hem hak eşitlenmesi boyutuyla yapılması gerekenin açık olduğunu belirterek, “Türkiye’nin kamuda sözleşmeliliği bitirecek, kamuda tek istihdam şeklinin ‘kadrolu’ olacak şekilde dizayn edilmesini sağlayacak güce ve vizyona sahip olduğunu biliyoruz” dedi.

Sözleşmeli personelin çok az sayıda istihdam edilmesi gerektiğini kaydeden Yalçın, “Kamu görevlileri açısından bu farklılıkların ürettiği verimlilik kaybı, iş barışının bozulma riskinin ortadan kaldırılması için tıpkı 2011 ve 2013 yıllarında yapıldığı gibi bir kez daha sözleşmeli personelin kadroya geçiş imkânı düzenlenmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Yalçın, iki yıl önce ‘Kamuda Sözleşmeliliğe Son Şurası’nı gerçekleştirdiklerini ve kamuda sözleşmeli personel istihdamının fotoğrafını çektiklerinin altını çizerek, “Toplantıdan elde ettiğimiz raporu ise tüm makamlarla paylaşmış ve sözleşmeli istihdamın her geçen gün çeşitlenerek devam etmesinin getirdiği sıkıntıları dile getirmiştik. Raporun düzenlendiği tarihten bu güne sözleşmeli istihdama devam edilmesi ve sözleşmeli sayısının her geçen gün daha da artması sorun yumağını büyütüyor. Aynı kurumda, aynı unvanda, aynı odada çalışan personel üçe ayrılıyor ve aralarında özlük olarak da farklar bulunuyor. Kadrolu, süresiz sözleşmeli ve süreli sözleşmeli diye aynı işi yapan ama ayrı ayrı istihdam edilen kamu personelinin yaşadığı duyguyu tahmin etmek zor değil. Kamuda sözleşmeli istihdam biçimi 40’ı aştı ve kadrolu-sözleşmeli istihdama özlük açısından bakıldığında fark 20’yi aştı. Bu sürdürülebilir bir istihdam politikası değildir. Memnuniyetsiz kamu personeli oluşturmanın ne ülkeye ne de çalışana bir faydası yok” değerlendirmesinde bulundu.

Yerel yönetimlerde 31 Mart 2019’un ardından başlayan muhatap değişikliğiyle emekçinin ekmeğiyle oynandığını söyleyen Yalçın, “Birçok belediyede ne yazık ki emekçinin kaderi belediye başkanının iki dudağının arasına hapsedildi. 5939’e tabi olarak yerel yönetimlerde çalışan sözleşmeli personel her yıl iş korkusu yaşıyor. Bu artık önlenmeli, kadro bir an önce verilmeli. Artık emekçi kıyımı son bulmalı” diye konuştu.

Görüşmede Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul tarafından da “Sözleşmeli Personelin Sorunları ve Kadro Talebi” başlıklı sunum gerçekleştirildi. Sunumda mevcut sözleşmeli personelin sorunları, hizmet kolları itibarıyla sözleşmeli sayıları, kadrolu-sözleşmeli, süreli sözleşmeli ve süresiz sözleşmeli farklılıklarını dile getiren Tonbul, toplamda 39 farklı statüde sözleşmeli istihdamına dair veri bulunduğunu, sözleşmeliler arasında 20’ye yakın özlük farkının olduğunu, kamuda sözleşmeliliğin artık son bulması gerektiğini vurguladı. Sözleşmeli istihdamda 20 başlık altında iş güvencesi, görevde yükselme, unvan değişikliği, kademe derece ilerlemesi, kurumlar arası yer değişikliği başta olmak üzere birçok konuda farklılıklar, eşitsizlikler ve adaletsizliklerin olduğunu ifade eden Tonbul, “39 başlıkta sözleşmeli personelin istihdamına ilişkin yasal dayanaklar var. Bu çerçevede ’kariyer’ ve ’liyakat’ esaslı olacak şekilde kamuda sözleşmeli personel istihdamının son bulması gerekiyor ve sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi gerekiyor” diye konuştu.

Toplantı boyunca Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Yönetim Kurulu üyelerinin dikkat çektiği hususları not alan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, sözleşmelilik konusunun çözülmesi için birçok muhatabın olduğunu belirtti. Memur-Sen’in yaptığı çalışmaları ve öne çıkardığı başlıkları önemsediklerini ifade eden Muş, “Bu itibarla sizlere teşekkür etmek istiyorum. Sözleşmeli istihdama ilişkin önerilerin öncelikle ilgili bakanlıklar başta olmak üzere bakanlıklar boyutu var. Grubumuzun incelemesi için verdiğiniz bilgi notunu ise dikkatle inceleyeceğiz. Bu türden gerçekleştirdiğimiz toplantılar devam etmeli” dedi.
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