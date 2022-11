AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: “Bütün çabalarımız Türkiye’yi daha ileriye taşıma mücadelesidir”

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Sadece son terörist kalmayıncaya kadar değil onun da üstünde terörün arkasındaki bütün sosyal ve toplumsal gerekçeler sebepler ortadan kalkana ve teröre güç, destek veren bütün unsur bir şekilde bundan vazgeçene kadar terörle mücadelemizi bir insanlık vazifesi olarak sürdüreceğiz" dedi.

Eyüpsultan Belediyesi’nin bu yıl 15.’sini gerçekleştirdiği Uluslararası Eyüpsultan Sempozyumu başladı. Sempozyuma AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, TBMM Meclis Üyesi Ahmet Hamdi Çamlı, Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, ilçede bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Alanında dünyada ve Türkiye’de uzman akademisyenlerin de katıldığı ve bu yıl teması ise 100. Yılında İstiklal Harbi olan sempozyuma, İstiklal Harbi ve harp sırasında Eyüpsultan konusu ele alınacak. 100. yılında İstiklal Harbi’ne genel bakış, İstiklal Harbi’nde İstanbul, İstiklal Harbi yıllarında Eyüpsultan, Eyüpsultanlı askerler, halk hafızasında Milli Mücadele ve Eyüpsultan, Eyüpsultan’da gayrimüslimler gibi konuların da masaya yatırılacağı sempozyum sonrası elde edilen veriler akademik tebliğ olarak sunularak kitap haline getirilecek.

‘“Bütün çabalarımız, bütün gayretlerimiz Türkiye’yi daha ileriye taşıma mücadelesidir’

Programın açılış konuşmasını yapan AK Parti Başkanvekili Numan Kurtulmuş Türkiye’yi daha ileriye taşıma mücadelesinde olduğunu belirterek, “Bugünün gerçekleri, bugünün dünyası, bugünün Eyüp’ü başka bir şey. Ama geçmişten gelen bağı kopardığınız zaman Allah korusun geleceği doğru yol almanız mümkün değil. Onun için hep söylediğimiz şeyi hatırlatmak isterim. Biz kökü olan bir atı olarak geçmişte geleceğin arasındaki bağı kurabilmek için bugünü en iyi şekilde değerlendirmeye gayret ediyoruz. Bütün çabalarımız, bütün gayretlerimiz Türkiye’yi daha ileriye taşıma mücadelesi. Her alanda güçlü ve büyük Türkiye’yi kurma mücadelemiz ve inşallah önümüzdeki yıldan itibaren cumhuriyetin yüzüncü yılıyla birlikte inşallah milletimizin sonuna kadar aşacağı Türkiye yüzyılıyla birlikte daha güçlü daha büyük Türkiye’yi kurabilme hayalimiz, hedefimiz, amacımız ortadadır” dedi.

Eyüpsultan’ın tarihi hakkında konuşan Kurtulmuş, “İstanbul dünyanın merkezi olan, medeniyetlerin kalbi olan hemen hemen her yerinde tarihin medeniyet. Ecdadın geçmiş insanların eserleri olan, yaşanmışlıkları olan, ruhu olan bir şehir. Hemen hemen her tarafı böyle İstanbul’un ama özellikle Eyüpsultan bu çerçevede ruhu olan şairlerin, ediplerin rüyasını süsleyen ve kendi gördüğü rüyasıyla bir şekilde gelecek nesillere de ışık ışık tutan bir ilçemiz. Ben her Eyüpsultan’a geldiğimde Eyüpsultan’ın sadece cami ve etrafını kastetmiyorum. Neredeyse Eyüpsultan’ın her yerinde, her sokağında bir Allah dostunun ayak izini takip eder olduğunuzu hissedersiniz. Neredeyse Eyüpsultan’ın birçok yerinde sadece o eserlerin güzelliğini o işi eserlerin bize anlattıklarını değil. Ve her birisi bir sanat eseri olan o mezar taşlarının bize anlattıklarını değil, onun ötesinde oradaki yaşanmışlıkları, oradaki ruh halini de hissedersiniz. Onun için Eyüpsultan’ın İstanbul içerisinde ayrı bir yeri, ayrı bir önemi vardır. Bunun kıymetini bilmenizi siz değerli Eyüpsultanlılara tavsiye ederim” ifadelerini kullandı.

"Yüz sene evvelki oyunun ne olduğunu herkes hepsi biliyor"

İstanbul’un işgali hakkında konuşan Kurtulmuş, “İstiklal Harbimiz yüzüncü yılına geldik. Yüz sene evvelki oyunun ne olduğunu herkes biliyor. Şu boğazın sularının önünde o zamanın dünyanın en önemli emperyalist devletlerinin ne işi vardı? İstanbul’la hangi tarihi geçmişleri vardı da İstanbul’u işgal etmek için buraya geldiler. Türkiye topraklarıyla, Anadolu topraklarıyla ne alakaları vardı da Çanakkale’yi aşarak Anadolu’nun tamamını işgal etmeye kalktılar. Maalesef İzmir gibi, Maraş gibi bazı bölgelerimizi kısa süreli de olsa işgal ederek bu topraklarda hangi amaçlar için bulundular? İnanın ki emperyalizmin metotları değişmiş. Ama niyeti hiç değişmemiştir” dedi.

"Terörle mücadelemizi bir insanlık vazifesi olarak sürdüreceğiz"

Terörle mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceklerini söyleyen Kurtulmuş, “Sadece son terörist kalmayıncaya kadar değil onun da üstünde terörün arkasındaki bütün sosyal ve toplumsal gerekçeler sebepler ortadan kalkana ve teröre güç, destek veren bütün unsur bir şekilde bundan vazgeçene kadar terörle mücadelemizi bir insanlık vazifesi olarak sürdüreceğiz. Ve bu milletin Türkiye yüzyılında güçlü bir şekilde yürümesine kimsenin mani olmasına müsaade etmeyeceğim. Allah yardımcımız olsun. Bu ülkenin medeniyet değerleri rehberimiz olsun. Eyüpsultan’ın ve bu topraklarda geçen büyük önderlerin ulu önderlerin bize bıraktığı miras milletimiz için yol gösterici olsun diyorum” şeklinde konuştu.