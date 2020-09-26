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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Covid -19’a yakalandı
AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI CEVDET YILMAZ, KENDİSİNE COVİD-19 TANISI KONULDUĞUNU AÇIKLADI.
Genel 26.09.2020, 09:59
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, kendisine Covid-19 tanısı konulduğunu bildirdi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yüksek ateş nedeniyle gittiği hastanede akciğer tomografisi sonrası Covid-19 tanısı konuldu
Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Son bir haftada dört defa testim negatif çıktı. Son üç gündür yüksek ateş nedeniyle hastaneye gittim. En son akciğer tomografisi çekildi ve Covid tanısı kondu. Evde tedavime devam edeceğim. Kendim için ve tüm hastalar için dua beklerim”dedi.
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