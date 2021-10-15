Gaziosmanpaşa’da yaptırılan 466 kişi kapasiteli ve 2 minareli “Çifte Minare Camii”nin açılışına katılan AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, “Afganistan’daki saldırıyı lanetle kınıyorum. Olayın arkasındaki failler insanlık suçu işliyor” dedi.

Gaziosmanpaşa’da yaptırılan 466 kişi kapasiteli ve 2 minareli “Çifte Minare Camii”nin açılışı gerçekleşti. Açılışa, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, AK Parti İstanbul Milletvekili İffet Polat, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ve Gaziosmanpaşa Müftüsü Osman Şen katıldı. Avrupa Konutları Süleyman Çetinsaya Camii İmamı Yusuf Özyurt’un Kur-an’ı Kerim tilavetiyle caminin açılışı yapıldı.

14 metre 53 santimetre kubbe yüksekliğiyle 1453 İstanbul’un fethine atfedilen cami, aynı zamanda engelli vatandaşlar düşünülerek tasarlandı. İçinde engelli rampası ve asansörü bulunan camiinin minare yüksekliği 24 metre 53 santimetre. Kubbeye ait alem bitiş yüksekliği 15 metre 71 santimetre ile Peygamber Efendimiz’in doğumuna atfedildi.

Caminin dışı kadar içinin de doldurulması, imar edilmesi gerektiğinin altını çizen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Allah’ın mescitlerini ancak ve ancak Allah’a iman eden, ahiret gününe iman eden, namazı kılan, zekatı veren ve ancak Allah’tan korkan kimseler iman ederler. Sıra camimizin içini imar etmeye geldi. İçini nasıl imar edeceğiz? O kadar güzel yerde yapılmış ki camimiz, hemen yanında iş yerleri, vatandaşlarımızın oturduğu evleri gayet güzel bir yerde. Cemaatinin bol olmaması için hiçbir sebep yok. İçinde çocuk seslerinin çınlamaması için hiçbir sebep yok” şeklinde konuştu.

“Bu kara fikirli insanlar, insanlık suçu işliyor”

Çifte Minare Camii’nin Gaziosmanpaşa ve İstanbul’a hayırlı olması dileğinde bulunan AK Parti Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, “Oldukça güzel bir camiye Gaziosmanpaşa kavuşmuş oldu. İnsanların cem etmesi gereken camilere maalesef bazı kara fikirli insanların saldırdığını görüyoruz. Afganistan’da bugün bizden saat olarak önde oldukları için cuma namazı saatinde müminleri hedef alan bir camiye saldırı yapılmış ve maalesef çok sayıda kardeşimiz hayatını yitirmiştir. Kim hangi niyetle olursa olsun herhangi bir şekilde camiye saldıran bizatihi Müslüm Allah tevhide ve muhitlere saldırmış demektir. Ben Afganistan’daki saldırıyı lanetle kınadığımızı, bu kara olayın arkasındaki faillerin büyük bir insanlık suçu işlediğini buradan bütün dünyaya ilan etmek istiyorum” açıklamasında bulundu.

“Bu cami bazı kesimlere kapak olsun”

Gaziosmanpaşa’yı değiştirmeye ve dönüştürmeye devam edeceklerini söyleyen Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Bugün mübarek bir günde burada uzun zamandan beri beklediğimiz Çifte Minareli Camii’nin açılışında birlikteyiz. Her şeyden önce hayırlı olmasını diliyorum. Biraz önce mimari konularla ilgili bilgi verildi, caminin tasarımı mimari çalışmaları ve içinde kapsadığı özellikleriyle birlikte bir hatırası olsun düşüncesiyle burada inşasına vesile olduk. Camileri inşa ederken Türkiye ve toplumun her kesiminde olduğu gibi özellikle kentsel dönüşüm çalışmalarında da biz yapmaya bir şeyleri değiştirmeye dönüştürmeye çalışırken bazı grupların, kişilerin ya da kesimlerin dönüşümün yapılmamasıyla ilgili ortaya koymuş olduğu iradeyi biz tüm gücümüzle aşarken aynı iradenin cami yapılırken de burayı belediye camiyi yıktı yerine AVM yapıyor diyenlere de bu Çifte Minareli Camii Gaziosmanpaşa Meydanı’ndan kapak olsun diyorum” ifadelerine yer verdi.

Öte yandan, camide cuma namazı ile birlikte ilk namaz da kılındı.