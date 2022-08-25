AK Parti Esenyurt ilçe başkanı sel bölgesine gelerek incelemelerde bulundu

AK Parti Esenyurt İlçe Başkanı Harun Özer ve İstanbul AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Tarkan Burçak Uygun, Esenyurt’ta sel bölgesine gelerek incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Özer, daha sonra açıklamalarda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrasında, gece başlayan yağmur sabah saatlerinde etkisini arttırdı. Yoğun yağıştan dolayı Pınar Mahallesinde bulunan birçok ev ve işyerini su bastı. Selin yaşandığı Mahalleye gelen AK Parti İlçe Başkanı Harun Özer ve AK Parti İstanbul İl yönetim kurulu üyesi Tarkan Burçak Uygun, su basan ev ve işyerlerini dolaşarak yapılan çalışmaları inceledi.

“Yılbaşına kadar yağmur yağmaması için dua edeceğiz”

Yapılan dere ıslah çalışmalarını inceleyen AK Parti Esenyurt İlçe başkanı Harun Özer, “2008’de de bir sel baskını olmuştu burada, o dönemin İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Esenyurt Belediyesi tarafından önlem alınmıştı. Aradan 10 yıl geçtikten sonra 2020 yılında da yine sel baskını oldu. Bu çalışmalar Büyükşehir Belediyesi tarafından İSKİ üzerinden yapılıyor. Dönemin Büyükşehir Belediye Başkanının buraya gelip biz buranın ıslah çalışmalarını yapacağız demesinin üzerinde iki yıl geçti. Geçtiğimiz Kurban Bayramının ikinci gününde bir sel baskını daha olmuştu, gördüğünüz gibi bu dereden taşan su evlerin alt katlarını, camiler, iş yerleri ve yollara zarar verdi. Aradan 25 gün geçmesine rağmen bir şey yapılmıyor, bir an önce tedbir alınması lazım. İstanbul Valisi koordinasyonunda bir toplantı düzenlendi, yılbaşına kadar çalışmaların bitirileceği söylendi. Geçtiğimiz ay İçişleri Bakanı da gelmişti, selden zarar gören insanlara devletimiz kaymakamlığımız aracılığıyla maddi yardımlar gerçekleştirdi. Ama burada ki sıkıntı bu çalışmaların bir an önce bitmesi gerekiyor. Yılbaşına kadar yağmur yağmasın diye dua edeceğiz çünkü temizlenmeyen bir sürü mazgallar ve tedbir alınmayan dere yataklarında bu sıkıntılar yaşanacaktır. Bizde AK Parti olarak üzerimize düşeni hem İstanbul Büyükşehir Belediyesinde hem de Esenyurt meclisinde yapacağımızın sözünü verdik. İnşallah Yılbaşına kadar çalışmaların bitirilmesini bekliyoruz" şeklinde konuştu.

“Sosyal Medya belediyeciliğinin vatandaşa verdiği zararı görüyoruz”

Esenyurt AK Parti ilçe başkanı ile birlikte Sel bölgesinde incelemelerde bulunan AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Tarkan Burçak Uygun, “Sabaha karşı başlayan sağanak yağışla yine Esenyurt’ta maalesef sel felaketi yaşandı. Biz ilçe başkanımız ile birlikte Sabahın erken saatlerinden itibaren sahadaydık. Sosyal Medya belediyeciliğinin vatandaşa verdiği zararı görüyoruz. Yapacağız edeceğiz demekle bu işler olmuyor. Görüyoruz ki üç seneden beri her yağmur yağdığında Esenyurt aynı şeyi yaşıyor. Daha önce çok sözler verdiler, ben daha önce verdikleri hiçbir sözü tuttuklarını görmedim. Bizler bunu takipçisi olacağız. Sayın Valimiz, AFAD, bütün yetkililerimiz ve Bakanlığımızla birlikte, evleri zarar görenlere gerekli yardımlar yapılıyor. Bizler her zaman vatandaşımızın yanında olduk” dedi.