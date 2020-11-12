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AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen korona virüse yakalandı

AK PARTİ BURSA MİLLET VEKİLİ REFİK ÖZEN'İN KORONA TESTİ POZİTİF ÇIKTI.

Genel 12.11.2020, 11:41
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AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen korona virüse yakalandı

AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen’in korona testi pozitif çıktı.

AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, korona virüs testinin pozitif çıktığını belirtti. Özen açıklamasında, "Dün yaptırmış olduğum covid-19 test sonucu pozitif çıkmıştır. Şu anda hafif belirtilerle geçirdiğim bu süreci, inşallah tedavi ve dualarınızla bir an önce atlatıp aranıza dönmüş olacağım. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyarak inşallah bu salgından bir an önce kurtuluruz" dedi.
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