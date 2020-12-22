Ak Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan oldu

Ak Parti Bursa İl Başkanlığı’na Davut Gürkan atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Pazar günü İstanbul Üsküdar’daki Vahdettin Köşkü’nde görüşme yaptığı 6 başkan adayı arasından Eski İl Başkan Yardımcısı ve Kızılay Bursa Şube Başkanı Davut Gürkan’ı İl Başkanı olarak atadı.

Ayhan Salman’ın 11 Kasım 2020 günü yeni dönemde görev almayacağını açıklamasının ardından gözler Ak Parti Bursa İl Başkanlığı’na gelecek isme çevrilmişti.

Temayül yoklamaları ve yapılan mülakatların ardından İl Başkan adaylığı için 6 isim ön plana çıktı.

Davut Gürkan, Nazım Maral, Ali Yılmaz, Gökay Bilir, Hasan Çepni ve Mustafa Yavuz Pazar günü İl Başkanı Ayhan Salman ile birlikte Üsküdar’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi.

Pazar günü yapılan görüşmenin ardından bugün İl Başkanlığı görevi Davut Gürkan’a tevdi edildi.