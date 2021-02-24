AK Parti Bolu 7. Olağan Kongresi tamamlandı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, CHP’nin Gara operasyonu üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a eleştirilerine tepki göstererek, “Siz önce teröre terör deyin, yürekten samimiyetle bir kınayın, PKK terör örgütüdür deyin” dedi.

Bolu’da, AK Parti 7. Olağan Kongresi geniş bir katılımla 17 Temmuz Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan kongreye, AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, milletvekillleri, sivil toplum kuruluşu başkanları ve partililer katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Edoğan’ın konferans yöntemiyle Ankara’dan katıldığı kongrede tek aday olan Suat Güner başkan olarak seçildi.

“Allah 81 ilimizi bunların zihniyetinden korusun”

Kongrenin açılış konuşmasında kürsüye çıkan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi’nin belediyecilik anlayışını eleştirerek, “Bolu’da maalesef bir yol kazası oldu. CHP’nin çöp, çamur, çukur olduğunu herkes gördü. Her şeye yeri geldiğinde laf söylemekte üstlerine yok. Sadece laf üstüne laf koyan, iş icraata geldiği zaman ortada hiçbir şeyin görünmediği bir anlayış. Allah ülkemizi, 81 ilimizi ve milletimizi bunların zihniyetinden korusun muhafaza eylesin. Çöpler şu anda göreceksiniz daha kötü olacak. Bunların yönetmek gibi bir derdi yok. Yönetmek kitaplarında yazmıyor. Bunlar İnşallah başaramayacaklar. Bizim büyük hedeflerimiz, umutlarımız, büyük hayallerimizle hızımızı kesmek için gündemi değiştirecekler. Farklı atraksiyonlar içerisindeler. Ama milletimiz görüyor. Bolu da maalesef bu zihniyetle tanıştı” dedi.

“Tek yaptıkları yalan, iftira ve karalama”

Cumhuriyet Halk Partisi kadrolarının kirli bir dil kullandığını söyleyen Sarıeroğlu, “Türkiye, inanın hızına yetişilemeyecek duruma geldi. Şu pandemi dönemini de Allah’ın izniyle atlatalım. Daha hızlı yatırımlarla, daha büyük işlerle dünyanın en güçlü ülkelerinden birinci ligin ilk sırasındaki ülkelerinden biri haline Cumhurbaşkanımızla birlikte getireceğiz. Ne yaparlarsa yapsınlar. Nasıl engeller önümüze koyarlarsa koysunlar bunu başaracağız. 19 yıldır Cumhurbaşkanımızı engelleyemediler. AK Parti kadrolarının çalışmalarını engelleyemediler. Şu anda bu yaşadığımız süreçte bütün dertleri Kılıçdaroğlu konuştuğunda icraattan bahsediyor mu? Hayır. En ufak bir projeden bahsediyorlar mı? Hayır. AK Parti şunu yapamadı diyemiyorlar. Tek yaptıkları yalan, iftira ve karalama. Ben bir kadın siyasetçi olarak içinden geçtiğimiz bu dönemde ana muhalefet partisinin kadrolarının kullanmış oldukları bu kirli dilden dolayı çok rahatsız olduğumu ifade ediyorum” şeklinde konuştu.

“Siz önce ‘PKK terör örgütüdür’ deyin”

CHP’nin, Gara operasyonu üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştirmesine tepki gösteren Jülide Sarıeroğlu, “Gara şunu da ortaya çıkardı. Tüm oyun içerisinde olanların maskelerini de düşürdü. Sayın cumhurbaşkanımıza yönelik utanmadan, sıkılmadan, terörle bunca yıldır yapmış olduğu kararlı mücadeleyi bugüne kadar görmezden gelerek laf etmeye kalkıyorlar. Haddinize değil. Siz önce ağzınız dolu dolu terör örgütü PKK diyeceksiniz. Sivil ve milli savunma sanayimizle ilgili geldiğimiz aşama, İHA’larımız, SİHA’larımız, kendi silahlarımız, tanklarımız, helikopterlerimizle terörle mücadelemiz kararlı şekilde devam ediyor. Siz önce teröre terör deyin, yürekten samimiyetle bir kınayın, PKK terör örgütüdür deyin. Öyle kapılar arkasında anayasa görüşmeleri yaptığınız, milletin önünde yapamadığınız ama hepimizin bal gibi bildiği işbirliklerini yine gizlemek için yalanlarla, dolanlarla sayın cumhurbaşkanımıza saldıramazsınız” ifadelerini kullandı.