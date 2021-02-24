banner363

banner380

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Acun Ilıcalı'nın torunundan ilk fotoğraf
Acun Ilıcalı'nın torunundan ilk fotoğraf
DSÖ'den dikkat çeken haftalık rapor
DSÖ'den dikkat çeken haftalık rapor
Diyanet'ten 81 ile 'kıble uzmanı' ataması!
Diyanet'ten 81 ile 'kıble uzmanı' ataması!
67 mahkum hayatını kaybetti!
67 mahkum hayatını kaybetti!
banner448

AK Parti Bolu 7. Olağan Kongresi tamamlandı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, CHP’nin Gara operasyonu üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a eleştirilerine tepki göstererek, “Siz önce teröre terör deyin, yürekten samimiyetle bir kınayın, PKK terör örgütüdür deyin” dedi.

Genel 24.02.2021, 15:48
2
AK Parti Bolu 7. Olağan Kongresi tamamlandı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, CHP’nin Gara operasyonu üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a eleştirilerine tepki göstererek, “Siz önce teröre terör deyin, yürekten samimiyetle bir kınayın, PKK terör örgütüdür deyin” dedi.

Bolu’da, AK Parti 7. Olağan Kongresi geniş bir katılımla 17 Temmuz Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan kongreye, AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, milletvekillleri, sivil toplum kuruluşu başkanları ve partililer katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Edoğan’ın konferans yöntemiyle Ankara’dan katıldığı kongrede tek aday olan Suat Güner başkan olarak seçildi.

“Allah 81 ilimizi bunların zihniyetinden korusun”

Kongrenin açılış konuşmasında kürsüye çıkan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi’nin belediyecilik anlayışını eleştirerek, “Bolu’da maalesef bir yol kazası oldu. CHP’nin çöp, çamur, çukur olduğunu herkes gördü. Her şeye yeri geldiğinde laf söylemekte üstlerine yok. Sadece laf üstüne laf koyan, iş icraata geldiği zaman ortada hiçbir şeyin görünmediği bir anlayış. Allah ülkemizi, 81 ilimizi ve milletimizi bunların zihniyetinden korusun muhafaza eylesin. Çöpler şu anda göreceksiniz daha kötü olacak. Bunların yönetmek gibi bir derdi yok. Yönetmek kitaplarında yazmıyor. Bunlar İnşallah başaramayacaklar. Bizim büyük hedeflerimiz, umutlarımız, büyük hayallerimizle hızımızı kesmek için gündemi değiştirecekler. Farklı atraksiyonlar içerisindeler. Ama milletimiz görüyor. Bolu da maalesef bu zihniyetle tanıştı” dedi.

“Tek yaptıkları yalan, iftira ve karalama”

Cumhuriyet Halk Partisi kadrolarının kirli bir dil kullandığını söyleyen Sarıeroğlu, “Türkiye, inanın hızına yetişilemeyecek duruma geldi. Şu pandemi dönemini de Allah’ın izniyle atlatalım. Daha hızlı yatırımlarla, daha büyük işlerle dünyanın en güçlü ülkelerinden birinci ligin ilk sırasındaki ülkelerinden biri haline Cumhurbaşkanımızla birlikte getireceğiz. Ne yaparlarsa yapsınlar. Nasıl engeller önümüze koyarlarsa koysunlar bunu başaracağız. 19 yıldır Cumhurbaşkanımızı engelleyemediler. AK Parti kadrolarının çalışmalarını engelleyemediler. Şu anda bu yaşadığımız süreçte bütün dertleri Kılıçdaroğlu konuştuğunda icraattan bahsediyor mu? Hayır. En ufak bir projeden bahsediyorlar mı? Hayır. AK Parti şunu yapamadı diyemiyorlar. Tek yaptıkları yalan, iftira ve karalama. Ben bir kadın siyasetçi olarak içinden geçtiğimiz bu dönemde ana muhalefet partisinin kadrolarının kullanmış oldukları bu kirli dilden dolayı çok rahatsız olduğumu ifade ediyorum” şeklinde konuştu.

“Siz önce ‘PKK terör örgütüdür’ deyin”

CHP’nin, Gara operasyonu üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştirmesine tepki gösteren Jülide Sarıeroğlu, “Gara şunu da ortaya çıkardı. Tüm oyun içerisinde olanların maskelerini de düşürdü. Sayın cumhurbaşkanımıza yönelik utanmadan, sıkılmadan, terörle bunca yıldır yapmış olduğu kararlı mücadeleyi bugüne kadar görmezden gelerek laf etmeye kalkıyorlar. Haddinize değil. Siz önce ağzınız dolu dolu terör örgütü PKK diyeceksiniz. Sivil ve milli savunma sanayimizle ilgili geldiğimiz aşama, İHA’larımız, SİHA’larımız, kendi silahlarımız, tanklarımız, helikopterlerimizle terörle mücadelemiz kararlı şekilde devam ediyor. Siz önce teröre terör deyin, yürekten samimiyetle bir kınayın, PKK terör örgütüdür deyin. Öyle kapılar arkasında anayasa görüşmeleri yaptığınız, milletin önünde yapamadığınız ama hepimizin bal gibi bildiği işbirliklerini yine gizlemek için yalanlarla, dolanlarla sayın cumhurbaşkanımıza saldıramazsınız” ifadelerini kullandı.
Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 25 54
2. Beşiktaş 24 51
3. Fenerbahçe 25 51
4. Trabzonspor 25 48
5. Alanyaspor 25 42
6. Hatayspor 25 42
7. Gaziantep FK 25 39
8. Karagümrük 25 37
9. Antalyaspor 25 33
10. Göztepe 25 32
11. Sivasspor 24 31
12. Konyaspor 24 30
13. Malatyaspor 25 30
14. Kasımpaşa 25 29
15. Rizespor 25 27
16. Kayserispor 25 25
17. Erzurumspor 25 25
18. Başakşehir 25 24
19. Denizlispor 25 21
20. Ankaragücü 24 20
21. Gençlerbirliği 24 20
Takımlar O P
1. Giresunspor 22 50
2. Samsunspor 22 46
3. Altınordu 23 41
4. İstanbulspor 22 40
5. Adana Demirspor 23 39
6. Ankara Keçiörengücü 23 38
7. Altay 23 38
8. Tuzlaspor 22 37
9. Bandırmaspor 23 31
10. Bursaspor 22 31
11. Ümraniye 23 31
12. Adanaspor 22 26
13. Balıkesirspor 22 23
14. Menemen Belediyespor 22 23
15. Boluspor 22 22
16. Akhisar Bld.Spor 22 19
17. Ankaraspor 22 13
18. Eskişehirspor 22 7
Takımlar O P
1. Man City 25 59
2. M. United 25 49
3. Leicester City 25 49
4. West Ham 25 45
5. Chelsea 25 43
6. Liverpool 25 40
7. Everton 24 40
8. Aston Villa 23 36
9. Tottenham 24 36
10. Leeds United 25 35
11. Arsenal 25 34
12. Wolverhampton 25 33
13. Crystal Palace 25 32
14. Southampton 25 30
15. Burnley 25 28
16. Brighton 25 26
17. Newcastle 25 25
18. Fulham 25 22
19. West Bromwich 25 14
20. Sheffield United 25 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 23 55
2. Real Madrid 24 52
3. Sevilla 23 48
4. Barcelona 23 47
5. Real Sociedad 24 41
6. Villarreal 24 37
7. Real Betis 24 36
8. Levante 24 31
9. Granada 24 30
10. Athletic Bilbao 23 29
11. Celta de Vigo 24 29
12. Valencia 24 27
13. Osasuna 24 25
14. Cádiz 24 25
15. Getafe 24 24
16. Deportivo Alaves 24 22
17. Eibar 24 21
18. Elche 22 21
19. Real Valladolid 24 21
20. Huesca 24 19