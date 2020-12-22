AK Parti Belediye Meclisi üyeleri, Savcı Sayan’a yönelik tehdit ve hakarete tepki gösterdi

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’a yönelik hakaret ve tehdit içeren videoyu paylaşan kişi, AK Parti Ağrı Belediye Meclisi üyelerince kınandı.

Önceki gün Savcı Sayan’a yönelik hakaret ve tehdit içeren bir video paylaşan ve Emniyet ekiplerinin çalışmaları sonucu İsviçre’de yaşadığı belirlenen ’Kadri Zana’ takma ismini kullanan Abdulkadir Aktürk adlı kişiye her kesimden büyük tepki gösterilirken, bir tepki de AK Parti Ağrı Belediye Meclisi tarafından geldi. Savcı Sayan’a yönelik hakaret ve tehdit içeren videoyla ilgili kınamada bulunan meclis üyeleri şu ifadelere yer verdi:

“21.12.2020 tarihinde sosyal medyada tüm halkımız tarafından görülen hain ve çirkef söylemleri tüm Ağrı halkı adına şiddetle kınıyoruz. Bir ilin iradesi ve tüm Türkiye’nin kabul ettiği kıymetli bir şahsiyet olan Savcı Sayan’a yapılan bu çirkin saldırı ve şiddet eğilimli açıklamalara cevabı misliyle verilmiştir. Sözlü olarak, eleştiri sınırları dışında kalan, alçakça ve ahlaksızca konuşmalarda bulunan bu zevatın söylemlerinin hiçbir Kürt vatandaşı temsil etmediği açıkça görülmektedir. Bu yakışıksız paylaşımın sahibinin bir halkı temsil edercesine kendine yüklediği vasfın adilikten başka bir şey olmadığı da herkes tarafından kabul edilmiştir. Vatan hainlerine karşı duruşunu hiçbir zaman bozmayan ve bazı kesimlerce kabul görmeyen bu dik duruş kendini bilmez zevatların havlamasına neden olmaktadır. Ancak bilinsin ki Savcı Sayan’a atılmaya cüret edilecek en ufak bir taş Ağrı halkına yapılacak bir saldırıdır. Ağrı Belediye Meclisi olarak bu zevatı şiddetle kınadığımızı, Ağrı’nın iradesi Belediye Başkanımız Savcı Sayan’ın daima yanında, karşısında olanların da en başta karşılarında duracağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.”