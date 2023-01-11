Ailelerin direnişi bin 227’nci gününde kararlılıkla sürüyor

Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığını ileri süren Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor.

3 Eylül 2019’da farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi bin 227’nci gününde de sürüyor. 2010 yılında 17 yaşındayken kaçırılan oğlu Mahmut için nöbete katılan anne Bedriye Uslu, oğlu götürüldüğünde lise son sınıf öğrencisi olduğunu ifade etti. Oğlunun 14 Nisan’da sabah saat 10.00’da okula gitmek için evden çıktığını aktaran anne Uslu, "Her sabah Mahmut için çadırın yolunu tutuyorum, onun için geliyorum. Bizim evimize bu ateşi atıp çocuklarımıza sebep olanlardan Rabbim hakkımızı alsın. Bizi perişan ettiler ölmeden mezara gömdüler. Mahmudumu burada bekleyeceğim almadan gitmeyeceğim. Mahmut senin annen yaşlı ve şeker, tansiyon hastası, evine dön. Hep birlikte evin yolunu tutun, asker ve polisimize teslim olun” dedi.