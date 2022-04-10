Ailelere bir destek de Kavakçı’dan geldi

Diyarbakır’da çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin HDP binası önündeki eylemi 951’nci günde de devam ediyor. Ailelerin direnişine bir destek de AK Parti İstanbul Milletvekili Dr. Ravza Kavakçı Kan’dan geldi.

Çocukları PKK mensuplarınca zorla dağa kaçırıldığı iddiasıyla aileler, 3 Eylül 2019’da HDP binası önünde oturma eylemi başlattı. 282 ailenin 951 gündür sürdürdüğü evlat nöbetinde Hacire Akar ile birlikte 35 aile çocuklarına kavuştu. Ailelerin direnişine AK Parti İstanbul Milletvekili ve Parlementolarası Birlik Komisyon Başkanı Dr. Ravza Kavakçı Kan’dan geldi. Aileleri çadırda ziyaret ederek tek tek görüşen Kavakçı, Diyarbakır ziyaretinde ilk gelinmesi gereken yerin haklı mücadele veren, 951 gündür gece, gündüz, kar, yağmur demeden evlatlarını bekleyen ailelerin yeri olduğunu söyledi. Kavakçı Kan, “Buradaki ailelerin yaşadıklarını hiçbir ailenin yaşamaması gereken bir şey. Evlatları gözlerinin önünde annelerin ifadesiyle HDP tarafından PKK’ya götürüldü. Onun için bu aileler burada bekliyorlar. Bu İnsan Hakları ve Sivil Hak Mücadelesi Savunucularının örnek alması gereken bir hareket. Çünkü burada günlerdir neredeyse bin gün olacak burada bekliyorlar. Kimi bekliyorlar, evlatlarını bekliyorlar. Burada her geçen gün sayıları artıyor. Ümidimiz ve duamız buradaki bütün ailelerimizin evlatlarına en kısa zamanda sağ salim kavuşmaları. Devletimiz elinden geleni yapıyor, bizlerde Mecliste elimizden geleni yaparak annelerimizin sesi Türkiye ve dünyada haykırmaya devam edeceğiz. İnşallah bu haklı mücadele bugün tamamlandığında, bu mücadele tarihe altın harflerle yazılacak” dedi.