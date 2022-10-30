Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının mobil ekipleri 51 ilde çocuklar için sahada

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının çocuk koruma mobil ekipleri, 51 ilde kırsal bölgeleri gezerek çocukların okula devamını sağlamak için çocuklar, veliler ve kamu görevlileriyle görüşmeler yapıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının mobil ekipleri, Cumhurbaşkanlığı İcraat Programı 5’inci 180 Günlük Eylem Planı çerçevesinde 1 Temmuz-31 Aralık 2021 tarihleri arasında 22 ilin kırsal bölgelerinde sosyoekonomik yönden dezavantajlı ve risk gruplarındaki çocuklar ile ailelere yönelik tespit, değerlendirme ve yönlendirme çalışması gerçekleştirdi. 804 köy ziyaret edilerek, 4 bin 755 çocukla görüşüldü ve 2 bin 385 aileye rehberlik yapıldı. Ayrıca ekipler ziyaret ettikleri köylerde muhtarlar, okul idarecileri, belediye görevlileri ve imamlarla da görüştü. Ailelerle ve köylerdeki kamu görevlileriyle yapılan değerlendirmeler sonucunda 81 çocuk hakkında koruyucu ve destekleyici tedbir kararı alınarak, okula devam etmediği belirlenen çocukların okula devamı sağlandı.

Çalışma 51 ile yaygınlaştırıldı

Bu çalışmalardan olumlu geri dönüşler alınması üzerine çalışmanın büyükşehirler dışındaki 51 ilde yaygınlaştırılması kararlaştırıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının il müdürlükleri ve Sosyal Hizmet Merkezlerinde görev yapan sosyal çalışmacı, psikolog, psikolojik danışman ve sosyologlardan oluşan mobil ekipler bu illerde çalışmalarını sürdürdü. Toplam 558 kişiden oluşan mobil ekipler, bin 127 köyde çocuklar, aileler, muhtarlar, okul idarecileri, belediye görevlileri ve imamlarla görüştü. Çalışmaların başladığı günden bugüne 260 çocuk Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetinden yararlandı, ilgili mahkemeden 49 çocuk hakkında danışmanlık, 34 çocuk hakkında eğitim ve 24 çocuk hakkında sağlık tedbiri kararı alındı. Ayrıca çalışmalarda kırsal bölgelerdeki ihtiyaç sahibi ailelerin ilkokul ve

ortaokula devam eden çocukları için hazırlanan ve içinde sırt çantası, kalemlik, beslenme çantası, boya, defter, kalem ve okuma kitaplarının yer aldığı “Eğitim ve

Gelişim Destek Paketleri” de ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Mobil ekiplerimiz 5 bin 188 çocuğumuzla görüştü, 2 bin 460 aileye rehberlik hizmeti verdik. 260 çocuğumuzu sosyal ve ekonomik destek hizmetlerimizden yararlandırdık. Eğitim çağında olup da maddi gerekçelerle okula gidemeyen hiçbir çocuğumuz kalmayıncaya kadar çalışacağız” dedi.