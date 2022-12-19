Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından “Sevgi evinde kalan 11 yaşındaki çocuğun yüzünde sigara söndürüldü” haberlerine yalanlama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bazı basın yayın organlarında çıkan “Sevgi evinde kalan 11 yaşındaki çocuğun yüzünde sigara söndürüldü” haberlerinin gerçeği yansıtmadığı ve bu haberin ortaya çıkmasında rolü olan anne G.K hakkında suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

Söz konusu haberde adı geçen anne G.K., 18 Aralık’ta Bakanlığa bağlı kuruluşta kalan kızı B.N.S’yi ziyareti esnasında yüzünde görülen izlerin sigara yanığı izi olduğunu iddia etmişti. B.N.S ve kuruluştaki nöbetçi personel tarafından anneye “izlerin sigara izi olmadığı, çocuğun aile hekimi tarafından muayene edildiği ve cilt problemi gerekçesiyle polikliniğe yönlendirildiği” bilgisi verilmişti.

Anne, çocuğun beyanına rağmen yüzünün fotoğraflarını çekerek farklı kişilerle paylaştı

Anne G.K’nin çocuğunu hastaneye muayene amacıyla götürme talebi üzerine B.N.S. bir devlet hastanesine yönlendirilmiş ve izlerin alerjik reaksiyona bağlı olduğu, çocuğun yüzünde, vücudunda herhangi bir istismara veya şiddete bağlı ize rastlanmadığına ilişkin rapor almıştı.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, İstanbul İl Müdürlüğü’nün, Bakanlığa ait kuruluşa yönelik olarak asılsız beyanlarda bulunan G.K. adlı şahıs ile ilgili olarak suç duyurusunda bulunulacağı, teyide muhtaç iddiaları haberleştiren internet sitesinin tekzip yayınlaması için de yasal haklarını kullanılacağı belirtildi.