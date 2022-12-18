Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından cinsel istismar mağduru kız çocuğu açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından “12 yaşında istismara uğradı, koruma altındayken pavyonda çalıştırıldı, şimdi kayıp” başlıklı haberlere ilişkin yapılan açıklamada, “Herhangi bir eğlence mekanında çalışmasının mümkün olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Haberde yer alan aksine iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.” denildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında yer alan ’12 yaşında istismara uğradı, koruma altındayken pavyonda çalıştırıldı, şimdi kayıp’ başlıklı haberlere ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada “Cinsel istismar mağduru 14 yaşındaki kız çocuğu, 5 Ocak 2021’de Aydın Çocuk Koruma ve İlk Müdahale Biriminde koruma ve bakım altına alınmış, 24 Ocak tarihine Manisa Çocuk Evleri Sitesi’ne nakli yapılmıştır. Burada, 24 Haziran tarihinde ‘personele şiddet, kamu malına zarar vermek’ eylemlerinde bulunan çocuk, madde bağımlılığı ve psikiyatrik tedavisi için Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesine yatırılmıştır. Hastanede tedavisi tamamlandıktan sonra 29 Kasım tarihinde taburcu edilen çocuk, İzmir Çiğli Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğüne nakledilmiştir. 8 Aralık tarihinde Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde daha önce verilmiş kontrol randevusuna, kuruluş aracıyla hemşire refakatinde gönderilen çocuk, hastaneden dönerken midesinin bulandığını belirterek aracın durdurulmasını istemiş, araçtan hemşireyle beraber indiklerinde hızla uzaklaşmıştır. Durum emniyet birimlerine bildirilmiş ve annesine de haber verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın devamında, “Emniyet birimleri tarafından aranan kız çocuğu 16 Aralık’ta bulunmuş ve İzmir/Çiğli’deki kuruluşumuzda koruma ve bakım altına alınmıştır. Bakanlığımızca çocuğun psikolojik sağlığına ilişkin süreç takip edilmekte ve gerekli işlemler yapılmaktadır. Kız çocuğunun korunma ve bakım altında olduğu süreçte pavyonda çalıştığına ilişkin annesinin iddiası üzerine araştırma yapılmıştır. Çocuğun Aydın’da ve Manisa’da koruma altında olduğu süreçte kuruluştan izinsiz ayrılmasından sonraki yapılan mesleki görüşmelerde ve çocuğun emniyette verdiği ifadelerinde böyle bir duruma rastlanmadığı, İzmir’de kuruluşta kaldığı 9 günlük süreçte gözlem altında tutulduğu ve herhangi bir eğlence mekanında çalışmasının mümkün olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Haberde yer alan aksine iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.” denildi.