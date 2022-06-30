Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Türkiye’nin çocuk profilini çıkarıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının koordinesinde yürütülen ve eğitim, sağlık, çevre, kültür gibi birçok konuda 0-18 yaş aralığındaki çocukların içinde bulundukları koşulların tespit edilmesini amaçlayan Türkiye Çocuk Araştırması’nın pilot çalışmalarına başlandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının koordinesinde çocukların profilini ortaya koymaya yönelik Türkiye Çocuk Araştırması’nın pilot çalışmaları başlatıldı. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu işbirliğiyle yürütülen “Türkiye Çocuk Araştırması”, İstanbul ve Şanlıurfa’da yapılıyor. Pilot illerdeki araştırma süresi 30 Haziran-7 Temmuz olarak belirlendi. Marmara Üniversitesi tarafından eğitim verilen anketörler, araştırma çerçevesinde belirlenen haneleri ziyaret ederek hazırlanan soruları yöneltecek. Araştırmada eğitim, sağlık, konut, çevre, kültür ve benzeri birçok konuda 0-18 yaş grubundaki çocukların içinde bulundukları koşulları tespit etmeye yönelik sorularla Türkiye’nin çocuk profilinin çıkarılması amaçlanıyor. Araştırmadan elde edilecek verilerin çocuklar için geliştirilecek politika ve hizmetlerde kullanılması hedefleniyor. Pilot araştırmadan sonra tüm illerde saha çalışmalarına geçilecek. Türkiye Çocuk Araştırması’nın bu yıl içinde tamamlanması planlanıyor.