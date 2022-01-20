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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: “Şartlı bağışlar amacı dışında kullanılamaz, yalnızca bağış yapanın belirlediği alanda kullanılması mümkündür”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, ‘15 Temmuz darbe girişiminde hayatını kaybedenlerin ailelerine yapılan bağışların amacı dışında kullanıldığı’ yönünde çıkan haberlere yönelik açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada “Şartlı bağışlar amacı dışında kullanılamaz ve yalnızca bağış yapanın belirlediği alanda kullanılması mümkündür” denildi.

Genel 20.01.2022, 17:04
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: “Şartlı bağışlar amacı dışında kullanılamaz, yalnızca bağış yapanın belirlediği alanda kullanılması mümkündür”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, ‘15 Temmuz darbe girişiminde hayatını kaybedenlerin ailelerine yapılan bağışların amacı dışında kullanıldığı’ yönünde çıkan haberlere yönelik açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada “Şartlı bağışlar amacı dışında kullanılamaz ve yalnızca bağış yapanın belirlediği alanda kullanılması mümkündür” denildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, son günlerde çıkan ‘15 Temmuz darbe girişiminde hayatını kaybedenlerin ailelerine yapılan bağışların amacı dışında kullanıldığı’ haberlerinin gerçeği yansıtmadığını belirterek bir basın açıklaması yayımladı. Yapılan açıklamada konu hakkında, “Söz konusu harcamalar vakfın ihtiyaçları için hayırseverlerin yaptığı bağışlardan karşılanmakta şartlı bağışlarla ilgisi bulunmamaktadır” ifadelerine yer verildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada haberlerin gerçeği yansıtmadığı ve söz konusu derneğin siyaset malzemesine dönüştürülmek istendiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“Bazı basın ve yayın organlarında yer alan ‘15 Temmuz Darbe Girişiminde Hayatını Kaybedenlerin Ailelerine Yapılan Bağışların Amacı Dışında Kullanıldığı’ şeklindeki asılsız iddialara ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur.

15 Temmuz Dayanışma Kampanyası, 10 Aralık 2016 tarihinde İstanbul-Beşiktaş’ta meydana gelen terör saldırısı mağdurları için düzenlenen bağış kampanyası ve Zeytin Dalı Harekâtı bağış kampanyası, şartlı bağışlar kapsamına girmektedir. Şartlı bağışlar amacı dışında kullanılamaz ve yalnızca bağış yapanın belirlediği alanda kullanılması mümkündür. Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı’nın idari harcamaları diğer tüm vakıflar gibi vakfa gelen ve şartlı bağış kapsamına girmeyen kaynaklarla gerçekleştirilmektedir.

Buradan hareketle vakfımız şartlı bağışlar kapsamına giren hak sahiplerine her ay 1.500 TL nakdi destek sağlanmaktadır. Ocak 2022 itibarıyla toplam 94 milyon 566 bin TL ödeme yapılmıştır. Ayrıca şehit yakınları ile gaziler ve onların ailelerine yönelik sosyal ve kültürel faaliyetler de vakfımızca düzenlenmektedir. Bu çalışmalarımızı gerçekleştirirken Vakıf faaliyetlerinde kullanılmak üzere hizmet aracı ihtiyacı ortaya çıkmış ve bu ihtiyaç da şoförsüz araç kiralanması yöntemiyle giderilmiştir. Söz konusu bir adet araç yalnızca vakıf iş ve işlemlerinde 1 yıllık süreyle kullanılmak üzere kiralanmıştır. Bahse konu kıyafet harcamaları ise vakfın çalışan personeline sosyal haklar kapsamında yapılmıştır. Güvenlik görevlisi ve temizlik personelinin birden fazla görevi aynı anda üstlenmesi sebebiyle ortaya çıkan ihtiyaçlar bu sayede karşılanmıştır. Az kişiyle çok iş yapılmakta ve işin gerektirdiği şekliyle hem üniforma hem de takım elbise ihtiyacı hasıl olmaktadır. Söz konusu harcamalar vakfın ihtiyaçları için hayırseverlerin yaptığı bağışlardan karşılanmakta şartlı bağışlarla ilgisi bulunmamaktadır. Bu konuda sorumluluğumuz sadece kamuoyuna değil bunun yanında bağışı yapan hayırseverlerimize de karşıdır. ‘Bankamatik memuru’ olduğu iddia edilen kişi ise büro görevlisi olarak vakıfta aktif görev yapmıştır. 2021 yılı içerisinde aylık aldığı maaş net 3 bin 568 TL 31 kuruştur. Söz konusu iddiaların, şehit yakını ve gazilerin lehine faaliyet gösteren Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfımızı yıpratma amacı taşıdığı ortadadır. Vakfımızın, gerçekler çarpıtılarak, kamuoyunu aldatmaya yönelik seviyesiz bir siyaset malzemesine dönüştürülmesi kesinlikle kabul edilemez. Ortaya atılan bu iddialar ile ilgili yetkili mercilere suç duyurusunda bulunulacaktır.”

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