Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, engelli bireylere sunulan bakım hizmetini güçlendiriyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kurum bakımı altındaki engelli bireylere sunulan bakım hizmetinin güçlendirilmesi amacıyla, 81 ildeki yatılı ve gündüz bakım hizmeti sunan kuruluşlarda görev yapan yaklaşık 150 personele ’Davranış Şekillendirme ve Öfke Kontrolü’ eğitimi verildi.

Engelli bireylere yönelik bakım hizmetleri çerçevesinde aile odaklı sosyal hizmet anlayışını sürdürmeye devam eden Bakanlık, kurumsal bakım hizmeti noktasında güncel gelişmeleri ve alanda ihtiyaç duyulan konuları göz önünde bulundurarak çalışmalarını şekillendiriyor. Bakım personelinin mesleki kapasitelerini ve becerilerini geliştirmeye yönelik çeşitli başlıklarda eğitimler veren Bakanlık, bu çerçevede yatılı ve gündüz bakım hizmeti sunan kuruluşlarda görev yapan yaklaşık 150 personele ’Davranış Şekillendirme ve Öfke Kontrolü’ eğitimi verdi. Yatılı ve gündüz hizmeti sunan kuruluşlarda görev yapan meslek personelinin çalışma hayatında en çok ihtiyaç duyduğu konuların ele alındığı eğitimde, başta öfke kontrolü olmak üzere olumlu davranışsal destek, uygulamalı davranış analizi, özel gereksinimli bireylerde kriz yönetimi ve davranış artırma-azaltma konuları yer aldı.

Yaşam kalitesini artıracak çözümler geliştirildi

Uygulamada karşılaşılan güçlüklere yönelik çözüm önerileri ve vaka örneklerinin de yer aldığı eğitimde meslek personeli, alanında uzman akademisyenlerle bire bir pratik yapma imkanı yakaladı. Eğitimde problem davranışlarının önlenmesinin yanı sıra, engelli bireylerin yaşam kalitesini artıracak çözümler geliştirildi. Yeni olumlu davranışların nasıl kazandırılabileceği ve artırılacağı konusu da uzman akademisyenler tarafından interaktif şekilde uygulamalı örnekler ve görsellerle desteklendi.

Öte yandan, engelli bireylerin iletişim, ilişki kurma, oyun becerileri, toplumsal beceriler ve toplumsal yaşama katılım, okulda başarı sağlama gibi becerilerinin geliştirilmesi konusu da eğitimin odak noktalarından birisi oldu. Yatılı ve gündüz bakım hizmeti sunan kuruluşlarda görev yapan personele verilen ‘Davranış Şekillendirme ve Öfke Kontrolü’ eğitimine ilişkin açıklamalarda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Elmas Esra Ceceli, verilen bu eğitimin, yılın ikinci yarısında düzenlenen 6’ncı eğitim olduğunun altını çizdi.

"Türkiye’de yaşlı ve engelli bakımının dünya standartlarına ulaşmış durumda olduğunu gördük"

Engelli ve yaşlı bireylere en iyi ve en kaliteli bakım sunmaya çalıştıklarını belirten Ceceli, "Bunu yaparken dünya standartlarını hedefliyoruz. Bu konuyla alakalı yaptığımız çalışma ziyaretlerinde Türkiye’de yaşlı ve engelli bakımının dünya standartlarına ulaşmış durumda olduğunu gördük. Bunu daha iyi seviyelere çıkartmak için de kalite ve saha çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Bakanlık çalışanlarına yönelik eğitimlerin 2023 yılı içerisinde hız kesmeden süreceğini de bildiren Ceceli, şunları söyledi:

"Bu eğitimlerin maksadı, yatılı bakımdaki engelli ve yaşlılarımıza hizmet veren meslek personelimizin, mesleki kapasitelerinin artırılmasıdır. Son 6 eğitimde 600’ü aşkın personelimizle güzel bir çalışma yaptık. 100’e yakın başlıkta seminer ve eğitim aldılar. Amacımız sadece meslek personelimiz, psikologlar, sosyologlar, sosyal çalışmacılar, hemşireler, öğretmenler değil aynı zamanda bakım personelimizin kapasitesini, motivasyonunu artırmak. Buradan aldıklarıyla onlara ışık tutacak bireysel bakım planlarını hazırlama konusunda bir tecrübe kazanacaklar".

Eğitimlerde sahada çalışan meslek personelinin tecrübelerinden yararlandıklarını da kaydeden Ceceli, "Bu son derece faydalı. Kuruluşlarımızın nabzını, orayı en iyi bilen çalışma arkadaşlarımızın bize doğrudan ilettikleri bilgilerle tutuyoruz" dedi.

2023 yılında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda olan bakım personelinin de katılacağı eğitim programları düzenleyeceklerinin bilgisini veren Ceceli, şöyle devam etti:

"Onlar bizim ana hizmet alanımızda çalışan en önemli personelimiz. Bire bir baktığımız kişilere dokunuyorlar. Engelli ve yaşlı vatandaşlarımıza dönük hizmetlerimiz Bakanlığımızın politikası gereği aile temelli. Ailelerinin yanında olan yaşlı ve engellilerimize en iyi imkanların sağlanması için destek politikaları üretiyoruz. Bir yandan da bizim devlet bakımına ihtiyacı olan bireylerimize en kaliteli en iyi bakımı sunmaya çalışıyoruz."