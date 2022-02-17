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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: "Caninin mümkün olan en ağır cezayı alması için davaya müdahil olunacaktır"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Giresun’da 16 yaşındaki Sıla Şentürk’ün bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin, "Caninin mümkün olan en ağır cezayı alması için davaya müdahil olunacaktır" açıklamasını yaptı.

Genel 17.02.2022, 10:41
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: "Caninin mümkün olan en ağır cezayı alması için davaya müdahil olunacaktır"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Giresun’da 16 yaşındaki Sıla Şentürk’ün bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin, "Caninin mümkün olan en ağır cezayı alması için davaya müdahil olunacaktır" açıklamasını yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 16 yaşındaki Sıla Şentürk’ün Giresun’un Bulancak ilçesi Yalı Mahallesi’ndeki bir evde Hüseyin Can G. (21) tarafından bıçaklanarak öldürülmesi hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "2020 yılında staj için kurulmuş WhatsApp grubunda tanışan S.Ş. ve H.C.G.’nin aralarında duygusal yakınlık gelişmiştir. 22.03.2021 tarihinde bu ilişkinin S.Ş.’nin ailesi tarafından onaylanmaması sebebiyle S.Ş. ailesi tarafından şiddete maruz kalmıştır. Gelişen olaylar neticesinde kız çocuğu ve zanlı birlikte kaçmıştır. Ailenin şikayeti üzerine emniyet kontrol noktasında S.Ş. ve H.C.G. polis memurları tarafından yakalanmıştır. 25.03.2021 tarihinde kız çocuğu S.Ş. hakkında acil koruma kararı alınmış ve Bakanlığımıza bağlı bir kuruluşa yerleştirilmiştir. Bu süreçte H.C.G. de hakkında yapılan şikayete istinaden tutuklanmıştır. Yapılan incelemeler sonucunda ve aile ile çocuğun ortak istekleri doğrultusunda 12.04.2021 tarihinde kız çocuğu, hakkında danışmanlık tedbiri kararı alınarak ailesi yanına dönmüştür. 11.11.2021 tarihinde S.Ş. hakkında devam eden istismar davasında aile H.C.G.’den şikayetçi olmuş, kız çocuğu ise şikayetinden vazgeçmiştir. Sanığın mahkemeye yüzde 50 oranında engelli olduğuna dair rapor ibraz etmesi ve S.Ş.’nin şikayetini geri çekmesi üzerine H.C.G., mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere salıverilmiştir. Bunun üzerine baba, S.Ş.’nin kurum bakımına alınmasını talep etmiştir. 16.11.2021 tarihinde savcılık kararı ile kız çocuğu S.Ş. hakkında ikinci kez acil korunma kararı alınarak, yeniden Bakanlığımıza bağlı bir kuruluşta korumaya alınmıştır. İlerleyen süreçte S.Ş. yeniden H.C.G.’den şikayetçi olmuş ve ailesi yanına dönmek istemiştir. Aile de çocukları S.Ş.’yi teslim alma talebinde bulunmuştur. 07.12.2021 tarihinde danışmanlık tedbiri kararının devam etmesi kaydıyla kız çocuğu ailesi yanına dönmüştür. 20.01.2022 tarihinde danışmanlık tedbiri kapsamında yapılan en son görüşmede çocuk veya ailesi tarafından herhangi bir risk ve tehdit durumundan bahsedilmemiş ve bu yönde bir başvuruda bulunulmamıştır. 16.02.2022 tarihinde yaşanan cinayetin ardından Bakanlığımız uzmanları, aile ile rehberlik ve psikososyal destek çalışmalarına başlamıştır. 21 yaşındaki failin tutuklu yargılandığı hukuki süreç Bakanlığımız tarafından takip edilmektedir. Caninin mümkün olan en ağır cezayı alması için davaya müdahil olunacaktır" denildi.

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