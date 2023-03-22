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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: "Depremden sonra koruyucu aile ve evlat edinme başvurularında kıyas kabul etmez artış oldu. Koruyucu aile müracaatı 350 bin, 65 bin civarında da evlat edinme başvurusu var."
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: "Depremden sonra koruyucu aile ve evlat edinme başvurularında kıyas kabul etmez artış oldu. Koruyucu aile müracaatı 350 bin, 65 bin civarında da evlat edinme başvurusu var."
Genel 22.03.2023, 10:59
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: "Depremden sonra koruyucu aile ve evlat edinme başvurularında kıyas kabul etmez artış oldu. Koruyucu aile müracaatı 350 bin, 65 bin civarında da evlat edinme başvurusu var."