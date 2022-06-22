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Konya’da 4 Ocak 2022 tarihinde kendisine ve çocuklarına şiddet uyguladığı gerekçesiyle tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldüren Fatma Koç, ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Pınar Gültekin davasına ilgili konuştu!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: "Pınar Gültekin davasıyla ilgili dün itibarıyla istinafa dilekçemizi verdik. Sonuna kadar süreci takip edeceğiz."
Genel 22.06.2022, 16:37 22.06.2022, 16:47
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: "Pınar Gültekin davasıyla ilgili dün itibarıyla istinafa dilekçemizi verdik. Sonuna kadar süreci takip edeceğiz."