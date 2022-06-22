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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Pınar Gültekin davasına ilgili konuştu!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: "Pınar Gültekin davasıyla ilgili dün itibarıyla istinafa dilekçemizi verdik. Sonuna kadar süreci takip edeceğiz."

Genel 22.06.2022, 16:37 22.06.2022, 16:47
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Pınar Gültekin davasına ilgili konuştu!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: "Pınar Gültekin davasıyla ilgili dün itibarıyla istinafa dilekçemizi verdik. Sonuna kadar süreci takip edeceğiz."

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