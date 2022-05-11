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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: "Milletimizin emanetlerini kendi emanetimiz bilerek hizmet etmeye devam edeceğiz" - "Hizmet ettiğimiz gruplar bize emanet edilen insanlar. Engelli, yaşlı, çocuk gibi özel ihtimam isteyen grupla
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: "Milletimizin emanetlerini kendi emanetimiz bilerek hizmet etmeye devam edeceğiz"
Genel 11.05.2022, 15:13
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: "Milletimizin emanetlerini kendi emanetimiz bilerek hizmet etmeye devam edeceğiz"
- "Hizmet ettiğimiz gruplar bize emanet edilen insanlar. Engelli, yaşlı, çocuk gibi özel ihtimam isteyen gruplar, dolayısıyla onlara sunduğumuz hizmetlerin kalitesini arttırarak, geliştirerek hizmetlerimizi sunmaya devam edeceğiz"
- "Çalışma arkadaşlarımıza hem idari anlamda hem de mali anlamda onların çalışma performanslarını artıracak onların yaşama seviyelerini yükseltecek her türlü imkanı sağlamaya gayret ediyoruz"