Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: "Milletimizin emanetlerini kendi emanetimiz bilerek hizmet etmeye devam edeceğiz" - "Hizmet ettiğimiz gruplar bize emanet edilen insanlar. Engelli, yaşlı, çocuk gibi özel ihtimam isteyen grupla

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: "Milletimizin emanetlerini kendi emanetimiz bilerek hizmet etmeye devam edeceğiz"

- "Hizmet ettiğimiz gruplar bize emanet edilen insanlar. Engelli, yaşlı, çocuk gibi özel ihtimam isteyen gruplar, dolayısıyla onlara sunduğumuz hizmetlerin kalitesini arttırarak, geliştirerek hizmetlerimizi sunmaya devam edeceğiz"

- "Çalışma arkadaşlarımıza hem idari anlamda hem de mali anlamda onların çalışma performanslarını artıracak onların yaşama seviyelerini yükseltecek her türlü imkanı sağlamaya gayret ediyoruz"