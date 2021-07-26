Ahtapot salatası tarifi, sofralarında sevdiklerine farklı lezzetler sunmak isteyen vatandaşların merak edip araştırdığı konular arasında yer alıyor. Hemen hemen herkesin nefis bir şekilde yiyebileceği ahtapot salatasını dilediğiniz gibi damak tadınıza uygun hale getirebilirsiniz. Peki, ahtapot salatası nasıl yapılır? 25 Temmuz MasterChef 2021 ahtapot salatası tarifi ve malzemeleri.

AHTAPOT SALATASI MALZEMELERİ

750 gram ahtapot

Yarım kuru soğan

Yarım limon

4-5 dal maydanoz

3-4 yaprak defne

3-4 dal dereotu

1 adet havuç

1 yemek kaşığı şeker

3-4 diş sarımsak

Yarım çay bardağı sirke

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 litre su

AHTAPOT SALATASI NASIL YAPILIR? İŞTE TARİFİ

Ahtapotu bütün halde tenceredeki suya içine koyun.

İkiye bölünmüş soğan, yarım limon, maydanoz, defne yaprakları, sirke, sarımsak ve şeker ile kısık ateşte 1,5 saat pişirin.

Bu sürenin sonunda, ahtapotu sudan çıkarın ve soğuk suyun altına tutun.

Ahtapot soğuduğunda üst kabuğunu ve kafa kısmını çıkararak temizleyin.

Kuşbaşı dilimlediğiniz ahtapotu, ince kıyılmış dereotu ile harmanlayarak servis tabağına alın.

Üzerine zeytinyağı gezdirin.

Yarım limon, 4-5 dal maydanoz ve dilimlenmiş havuç ile servis edin.