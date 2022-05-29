Ahmet Süheyl Ünver’in adı Üsküdar’da yaşatılıyor

Türk yazar ve doktor Ahmet Süheyl Ünver’in adı, Nakkaştepe Millet Bahçesi’nde yaşatılacak. Üsküdar Belediyesi, Ahmet Süheyl Ünver’in adına bir çiçek bahçesi tasarladı. Açılışa, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un eşi Sabriye Şentop, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Süheyl Ünver’in kızı Gülbün Mesera ve sanatçı Günseli Kato katıldı.

Üsküdar Belediyesi, Türk yazar ve doktor Ahmet Süheyl Ünver’in adına Nakkaştepe Millet Bahçesinde bir çiçek bahçesi tasarladı. Güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar, Nakkaştepe Millet Bahçesi’ne akın etti. Ahmet Süheyl Ünver’in adını alan bahçenin açılışına, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un eşi Sabriye Şentop, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Süheyl Ünver’in kızı Gülbün Mesera ve sanatçı Günseli Kato da katıldı. Kurdele kesiminin ardından açılışı gerçekleşen Süheyl Ünver Bahçesi’ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.