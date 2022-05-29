Ahmet Süheyl Ünver’in adı Üsküdar’da yaşatılacak

Türk yazar ve doktor Ahmet Süheyl Ünver’in adı, Nakkaştepe Millet Bahçesi’nde yaşatılacak.

Üsküdar Belediyesi, yazar ve doktor Ahmet Süheyl Ünver’in adına Nakkaştepe Millet Bahçesi’nde bir çiçek bahçesi tasarladı. Açılışa TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un eşi Sabriye Şentop, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Süheyl Ünver’in kızı Gülbün Mesera ve sanatçı Günseli Kato’nun yanı sıra vatandaşlar katıldı. Güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar, Nakkaştepe Millet Bahçesi’ne akın etti. Kurdele kesilerek açılışı yapılan Süheyl Ünver Bahçesi’ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.