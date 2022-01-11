Ahmet Hamdi Tanpınar vefatının 60’ıncı yılında bir dizi etkinlikle anılacak

Fatih Belediyesi, Türk Edebiyatının büyük ismi, yazar, şair ve edebiyat tarihçisi Ahmet Hamdi Tanpınar’ı vefatının 60. Yılında bir dizi etkinle anıyor. 15-16 Ocak 2022 tarihlerinde gerçekleşecek etkinlikte açıkoturumlar, sergi, konser ve İstanbul gezisi yer alıyor.

Özgün düşünce dünyasıyla, farklı duruşuyla, makale, roman, hikâye ve şiirleriyle edebiyat tarihimizde kalıcı izler bırakmış bir yazar olan Ahmet Hamdi Tanpınar vefatının 60 Yılında Fatih Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikle anılıyor. Huzur, Beş Şehir, Saatleri Ayarlama Enstitüsü gibi Türk Edebiyatının klasikleşmiş eserlerine imza atan Tanpınar 24 Ocak 1962 yılında vefat etti. Tanpınar, modernleşen toplumun yaşadığı kültürel dönüşümü ve bunun sancılarını, şehirleri, yok olan estetik değerleri eserlerinde dile getirdi. Etkinlik kapsamında Medrese Davutpaşa’da “Tanpınar ve toplumsal Kimlik” ve “Tanpınar ve Şehir” başlıklı açık oturum , yazarın hayatından fotoğrafların yer aldığı bir sergi yer alacak.

Fatih Kültür ve Sanat Merkezinde Tanpınar’ın eserlerinde sıkça dile getirdiği Türk müziği eserlerinin yer alacağı bir konser gerçekleşecek. Yaprak Sayar’ın solist olarak yer alacağı konserde Beşir Ayvazoğlu da seslendirilecek eserlerin dünyasındaki yerini anlatacak.

Etkinliğin ikinci gününde Doç. Dr. Turgay Anar rehberliğinde Tanpınar’ın eserlerinde çokça işlediği İstanbul’un değişik noktalarının ziyaret edildiği bir gezi gerçekleşecek.