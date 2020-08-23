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Ahlat’ta Malazgirt Zaferi kutlamaları başladı

BİTLİS’İN AHLAT İLÇESİNDE 949’NCUSU KUTLANACAK OLAN 1071 MALAZGİRT ZAFERİ, BAŞLADI.

Genel 23.08.2020, 17:15
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Ahlat’ta Malazgirt Zaferi kutlamaları başladı

Bitlis’in Ahlat ilçesinde 1071 Malazgirt Zaferi’nin 949’ncusu yıl dönümü kutlamaları başladı.

1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı’nda Türk Yıldızları’nın gösterileri ile start alan kutlama programında selamlama konuşması yapan Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetin Ahlat’a olan ilgisini artık bütün dünyanın bildiğini belirtti. Vali Çağatay, “Ahlat binlerce yıllık tarihimizin son bin yıllık dönemecinde bu topraklarda bizlere ev sahipliği yapmaya başladı. Onun nişanesi hemen yanı başımızda bulunan ve binlerce yıllık tarihimizin nişanesi, dünyanın en büyük Türk-İslam mezarlığı. Allah nasip ederse Salı günü açılışını gerçekleştireceğimiz Cumhurbaşkanımızın çalışma ofisi niteliğindeki külliyesi, Ahlatımıza, Bitlis’e ve Türkiye’ye çok yakıştı” dedi.

AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Salı günü Bitlis’e geleceğini ifade ederek, “Salı günü Cumhurbaşkanımızla birlikte MHP Lideri Devlet Bahçeli, bakanlar ve genel müdürleri de burada ağırlayacağız. Velhasıl bütün Türkiye Salı günü burada olacak ve dünyanın gözü Ahlat’ta olacak. Bizim için büyük heyecan ve mutluluktur” ifadelerini kullandı.

Kutlu bir fethi daha gerçekleştirmenin sevincini yaşadıklarını dile getiren Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Haydar Yıldız da, “Bin yıllık medeniyet şehrimiz Ahlat’ta buluşuyoruz. Burada şehitlerimizi anıyoruz. Malazgirt’ten 15 Temmuz’a bu vatan için, bu bayrak için, bu ezan için, devletimiz ve mukaddesatımız için şehit olan tüm şehitleri rahmet ve minnetle anıyoruz” diye konuştu.

Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Ayasofya’yı ibadete açmanın mutluluğunu yaşadığını hatırlattı. Çoban, “Bu müthiş bir fetihtir. Allah nasip etti Ayasofya’nın ardından Fatih gemisi ile siz bütün bağımlılıklardan kurtuluyorsunuz. Yani ekonomik bağımlılığımızı ortadan kaldıracak bir buluş oldu. Karadeniz’deki doğalgaz müjdesinden dolayı Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Şimdi yeni bir fethin işaretini Ahlat’ta yaşıyoruz” dedi.

Protokol üyelerinin çadırları ziyaret ettiği etkinliklere İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, Tatvan Kaymakamı Tekir Erdemir, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Haydar Ali Yıldız, Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

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