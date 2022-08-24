Ahlat’ta ‘Fener Alayı’ yürüyüşü

Bitlis’in Ahlat ilçesinde, Malazgirt Zaferi’nin 951. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde 100 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla "Fener Alayı" yürüyüşü yapıldı.

"Fener Alayı"na Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, Beyoğlu Belediye Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Haydar Ali Yıldız, Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, AK Parti Bitlis İl Başkanı Engin Günceoğlu, AK Parti Ahlat İlçe Başkanı Oğuz Atılgan, MHP Ahlat İlçe Başkanı Tahsin Gülsar, kurum amirleri, vatandaşlar, gençler, mehteran takımı ve atlı birlik katıldı. Kaymakamlık önünde toplanan kalabalık açtıkları 100 metre uzunluğundaki Türk bayrağı ve yaktıkları meşalelerle Selçuklu Çarşısı meydanındaki konser alanına kadar yürüdü.

Yürüyüşün ardından konuşan Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, 1071’den bu yana bu toprakların bin yıldır hiç kesintiye uğramadan alemi İslam’a bayraktarlık yaptığını söyledi. Çoban, " Sizinle 1071’deki ruh gibi bin defa bu vatanı yeniden fetih ederiz. Şehirlerimizi yeniden fethederiz. Bugünde bu meydan öyle doldu ve taştı. O azim ve kuvvetle buradan yarın dünyaya sesleniyoruz. 1071’de başladığımız yerdeyiz. Fetihin gerçekleştiği yerdeyiz, Sultan Alparslan’ın otağını kurduğu yerdeyiz, Kubbet-ül İslam Ahlat’tayız. Biz Kürt’üyle, Türk’üyle, Laz’ıyla, Çerkez’iyle 80 milyon ayaktayız" dedi.

Daha sonra konuşan Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Haydar Ali Yıldız da, “Şerefli Ahlat sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sultan Alparslan’ın torunları. Selçuklunun, Sultan Alparslan’ın karargahı ve üssü. Ben inanıyorum ki Kubbet-ül İslam’da değerli kardeşlerim en güzel bir şekilde saygıdeğer Cumhurbaşkanımız her yıl Ahlat’ta ve Malazgirt’te buluşuyoruz. Tüm dünyaya hep birlikte biz böyleyiz, beraberiz, kardeşiz diyoruz. Var olsun devletimiz, Var olsun Türkiye. Allah’a emanet olun” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kazakistan Er Turan Halk Müziği Konseri ve Grup İmera konseri düzenlendi.