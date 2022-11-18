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Ahlam Albashir’in keşif görüntüleri ortaya çıktı: Gül ayrıntısı dikkat çekti
Beyoğlu’ndaki bombalı saldırıyı gerçekleştiren kadın terörist Ahlam Albashir’in İstiklal Caddesi’ne keşif için geldiği görüntüler ortaya çıktı.
Genel 18.11.2022, 10:12
Beyoğlu’ndaki bombalı saldırıyı gerçekleştiren kadın terörist Ahlam Albashir’in İstiklal Caddesi’ne keşif için geldiği görüntüler ortaya çıktı.
Beyoğlu’ndaki hain saldırıyı gerçekleştiren terörist Ahlam Albashir’in yeni görüntüleri ortaya çıktı. 4 Kasım’da İstiklal Caddesi’nde keşif yapan teröristin saldırı günü olduğu gibi elinde gül olduğu görüldü. Farklı kıyafetle giyen kadın teröristin bu şekilde kalabalık arasında dolaştığı görüntülere yansıyor.