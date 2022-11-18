Ahlam Albashir’in keşif görüntüleri ortaya çıktı: Gül ayrıntısı dikkat çekti

Beyoğlu’ndaki bombalı saldırıyı gerçekleştiren kadın terörist Ahlam Albashir’in İstiklal Caddesi’ne keşif için geldiği görüntüler ortaya çıktı.

Beyoğlu’ndaki hain saldırıyı gerçekleştiren terörist Ahlam Albashir’in yeni görüntüleri ortaya çıktı. 4 Kasım’da İstiklal Caddesi’nde keşif yapan teröristin saldırı günü olduğu gibi elinde gül olduğu görüldü. Farklı kıyafetle giyen kadın teröristin bu şekilde kalabalık arasında dolaştığı görüntülere yansıyor.