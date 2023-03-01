Ahıskalı Türkler depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılıyor

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) yetkilileri Hatay’da depremzedelerin bir yandan ihtiyaçlarını karşılarken, diğer taraftan ise kurdukları sağlık ocağı ile temel sağlık hizmeti vermeye devam ediyor.

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) depremin ilk anından itibaren bölgede ki çalışmalarını devam ettiriyor. Hatay Merkez’de kurmuş oldukları çadırlar ile bir yandan bölge halkının temel ihtiyaçlarını karşılarken, diğer taraftan ise doktorlar ile birlikte vatandaşın temel sağlık problemleri için özveri ile çalışıyor.

Depremin gerçekleştiği ilk andan itibaren Dünya Ahıska Türkleri Birliği olarak ne yapacaklarını düşündüklerini ve bunun için bir komisyon kurduklarını belirten Fuat Uçar, “ Bu çalışmalarımızı hem Türkiye’de yaşayan Ahıskalı Türkler, hem 9 ayrı ülkede yaşayan Ahıskalı Türkler ile birlikte, Büyükelçiliklerimizle irtibata geçerek orada biz ne yapabiliriz diyerek çalışmalarımızı başlattık. Depremin dördüncü günü buraya gelip, kampımızı kurduk. Burada hem güvenlik güçlerimizin yemek ihtiyaçlarını, hem de depremzede kardeşlerimizin de yemek ihtiyaçlarını karşılamak için burada mutfağımızı kurduk. Burada 24 saat 3 binden fazla kişiye yemek veriyoruz” dedi.

20 kişilik kurtarma ekibi bölgede çalışma gerçekleştirdi

Depremin ilk günlerinde AFAD ile birlikte çalışmak için 20 kişilik bir Kurtarma ekibi getirdiklerini söyleyen Fuat Uçar, “Aynı zamanda sağlık ekibimiz var. Onlarda burada vatandaşlarımızın pansumanlarını yapıyorlar. Onlar da burada sağlık ocağı şartlarında bir çalışma yürütüyor” şeklinde konuştu.

“1 milyon dolar bağış yaptık”

DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar son olarak Genel Başkan Ziyatdin Kassanov Önderliğinde Tek Yürek Türkiye kampanyasına 1 milyon dolar bağışta bulunarak ön ayak olduklarını belirterek Türkiye’nin birçok yerinde ki Ahıskalı Türklerin bir seferberlik ruhuyla çalışma gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

“Duygu dolu anlar yaşadık”

Dünya Ahıska Türkleri Kadın Kolları Başkanı Refika Muhammedgil DATÜB olarak depremzede vatandaşlara kahvaltı dağıttıkları esnada bir çocuğun gelip ‘biliyor musunuz bugün benim doğum günüm’ demesi üzerine akşam için hazırlık yapılmaya başlandı. Akşam Leyla isimli 8 yaşındaki çocuğun alana gelmesiyle doğum günü kutlaması gerçekleştiren ekibin duygu dolu alanlar yaşadığını dile getirdi.

“Deprem günü de benim doğum günümdü”

Kutlama esnasında bir erkek çocuğun ağladığını gördüklerini söyleyen Refika Muhammedgil, “Bir çocuğun ağladığını gördük ve sorduk. Deprem günü de benim doğum günümdü biliyor musunuz dedi. Bir pastamız daha var niye ağlıyorsun dedik. Ona da bir pasta kestik ve o gün çok coşkulu geçti. O günden beri buradan ayrılmıyorlar” şeklinde konuştu.