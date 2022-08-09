Ahırkapı açıklarında bekleyen gemilerde denetim gerçekleştirildi

Ukrayna’dan yola çıkan ve İstanbul Ahırkapı açıklarında demirleyen gemilerde denetim gerçekleştirildi.

İstanbul’da yapılan tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde Ukrayna’dan gelen tahıl yüklü gemilerden ikisi gece saatlerinde Ahırkapı açıklarına demirledi. Sabah saat 10.00 sıralarında Riva Wind gemisini denetleyecek heyet gemiye yanaştı. Gemiye çıkan heyet, yük ve mürettebat kontrolü yaparak çalışmalarını gerçekleştirdi. 1 saat 45 dakika süren denetimin ardından gemiden ayrılan heyet, Glory isimli diğer gemiye geçti.