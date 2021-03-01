Ahırdan kaçan firari inekler polise yakalandı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde gece saatlerinde ahırdan kaçan 20 inek polis ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, Karasu ilçesi Kabakoz Mahallesi’nde 20 inek bulundukları ahırdan kaçtı. Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hafta sonu gece saatlerinde devriye görevi sırasında ilginç bir manzara ile karşılaştı. Yaklaşık 20 adet büyükbaş hayvanın sahipsiz bir şekilde dolaştığını gören ekipler, bölgedeki hayvan çiftliği sahibine ulaşarak ahırı kontrol etmesini istedi. Ahmet S. isimli vatandaşa ait olduğu belirlenen 20 adet büyükbaş hayvanı Kabakoz Mahallesi’nde bulunan Karasu Orman İşletme Müdürlüğü önünden alarak yaklaşık 3 kilometre ilerideki hayvan çiftliğine teslim eden polis ekipleri, örnek bir davranış ortaya koydu. Hem yaya hem de ekip arabasıyla büyükbaş hayvanları bekçilik yapan ekipler, enteresan bir fotoğrafın da ortaya çıkmasına sebep oldu. Polis ekipleri, vatandaşın hem canına hem de malına özverili şekilde sahip çıktıklarının da en güzel örneğini gözler önüne serdi.