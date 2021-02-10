Ahır yangınından 56 adet küçükbaş hayvan yanarak telef oldu

Bilecik’te bir ahırda sabaha karşı çıkan yangından 56 adet küçükbaş hayvan yanarak telef oldu.

Olay; Bilecik’in Söğüt ilçesine bağlı Tuzaklı Köyü’nde meydana geldi. Tuzaklı Köyü Hal Binası civarında Ali Savcı’ya ait küçükbaş hayvan ahırında saat 06:30 sıralarında henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangına müdahale eden ekipler, alevleri büyük uğraşlar sonucunda söndürdü. Yangın sonucunda hayvan ahırının tamamen yanarken, 56 adet küçükbaş hayvanın tamamın yanarak telef oldu. Jandarma Olay Yeri İnceleme Timi olay yerine incelemeler yaparken, yangının henüz çıkış sebebi henüz öğrenilemedi.