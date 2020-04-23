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Ağrılılar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı balkonlardan kutladı

AĞRILILAR 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI’NI BALKONLARDAN KUTLADI

Ağrılılar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı balkonlardan kutladı

AĞRILILAR 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI’NI BALKONLARDAN KUTLADI

23 Nisan 2020 Perşembe 13:33
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Ağrılılar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı balkonlardan kutladı

Ağrı’da vatandaşlar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı Ağrı Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce organize edilen etkinlikte, çocukları ile birlikte evlerinin balkonlarından gökyüzüne balon uçurarak kutladı.

Korona virüs salgını dolayısıyla alınan tedbirler kapsamında alanlarda toplu kutlamaların yapılmadığı kentte, Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı evlerinde geçirmek zorunda kalan vatandaşlar ve çocuklar için etkinlik düzenlendi.

Abide Meydanı’nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başlayan etkinlikte, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, ekip arabalarından yaptıkları anonslarla vatandaşları çocukları ile birlikte evlerinin balkonlarına çıkmaya davet etti. Çocukları ile birlikte evlerinin balkonlarına çıkan vatandaş ve çocuklara Ağrı Valiliği Vefa Sosyal Destek Grupları aracılığı ile yaklaşık 5 bin balon ve bayrak dağıtıldı. Ardından dağıtılan balonlar ekip arabalarından çalan müzik eşliğinde gökyüzüne bırakıldı.

Çocuklarla birlikte bir evin balkonundan gökyüzüne balon bırakan İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin gazetecilere yaptığı açıklamada, korona virüs salgınının önlemesi amacıyla yurt genelinde alınan tedbirler kapsamında bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı alanlarda kutlayamamanın burukluğunu yaşadıklarını belirtti. Tekin, devamında şu ifadeleri kullandı:

“Sosyal mesafe kurallarına da uyarak öğrencilerimizle birlikte evlerinden, evlerinin balkonlarından balonları bırakmak suretiyle bir etkinlik yapmak istedik. Bin bayrak ve 5 bin tane balon dağıttık. Aynı anda çocuklarımız evlerinin balkonlarından bu balonları gökyüzüne bıraktılar. Böyle bir etkinlik yapalım dedik. Güzel de oldu. Bu arada Emniyet Müdürlüğümüze ve ekip arkadaşlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Onlar da bize destek verdiler. İnşallah en kısa zamanda okullarımız açılır ve eskisi gibi eski günlerimize döneriz. Bayramlarımızı yine okullarımız da kutlarız.”

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