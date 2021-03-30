Ağrı’da “Yayalar Kırmızı Çizgimiz” sloganıyla kırmızı çizgi çekildi

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol ve Belediye Başkanı Savcı Sayan “Yayalar Kırmızı Çizgimiz” sloganıyla, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen proje kapsamında çocuklarla birlikte ’kırmızı çizgi’ çekti.

Işıksız yaya geçitlerindeki orta şeritlerin sembolik olarak kırmızıya boyanması ile sürücülere ’Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir’ mesajının verilmeye çalışıldığını ifade eden Vali Varol, farkındalık oluşturarak yaya önceliği bilincinin oluşturulmasının hedeflendiğini belirtti.

Yaya önceliği algısı ve yaya güvenliği hakkında konuşan Vali Varol, çocuklardan ailelerinin yolculuk esnasındaki trafik ihlallerine bizzat müdahale etmesi ve fahri trafik polisleri olarak hayatın her anında yer almaları ricasında bulundu.

Erzurum Caddesi’nde düzenlenen etkinlikte Vali Osman Varol’a Belediye Başkanı Savcı Sayan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen eşlik etti.