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Ağrı’da yaşayan emekli öğretmen, kadın eliyle “bal gibi iş” yapıyor

Ağrı’da yaşayan girişimci kadın, öğretmenlikten emekli olduktan sonra arıcılığa adadığı hayatını ürettiği ballarla şifa dağıtarak geçiriyor.

Genel 17.03.2021, 09:14
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Ağrı’da yaşayan emekli öğretmen, kadın eliyle “bal gibi iş” yapıyor

Ağrı’da yaşayan girişimci kadın, öğretmenlikten emekli olduktan sonra arıcılığa adadığı hayatını ürettiği ballarla şifa dağıtarak geçiriyor.

Ağrı’da yaşayan 68 yaşındaki emekli öğretmen Suzan Sürmeli, 26 yıllık öğretmenlik hayatı da dahil olmak üzere eşiyle birlikte başladığı arıcılık mesleğini, emekli olduktan sonrada devam ettiriyor. Ürettiği ballarla şifa dağıtan Suzan Sürmeli, birçok şehirden kazandığı müşterileri için her ay yaklaşık 600 paket hazırlayarak kargoyla gönderiyor.

“Bütün yatırımı insana yaptım”

Arıcılık yaparak kazandığı en büyük sermayesinin insanlar olduğunu söyleyen Suzan Sürmeli, bütün kadınların iş hayatına bir şekilde atılmaları gerektiğini söyleyerek, "45 yıllık geçmişi olan bir iş. Hayatımın bütün evrelerini çalışarak geçirdim. Ben emekli bir öğretmenim, 26 yıl boyunca öğretmenlik yaptım. Tabi bu arada bütün günlerimi, okul çıkışlarında burada geçirdim. Çok büyük sermayeler kazandım. Bu sermayelerim ise insanlar oldu. Gelir olarak demiyorum. Bütün yatırımı insana yaptım. Çok güzel bir iş. Bütün kadınların mutlaka bir yerden tutmaları lazım, bir şeyler yapmaları lazım. Eşim babasıyla beraber uzun yıllar bu sektörde hizmet etti. Emeğini, sevgisini, güzelliğini her şeyini katta bu işe. Taşlıçay’da çiftliklerimiz var. Kendi yerlerimiz. Çok uzun yıllardır da orada devam ediyor çiftliğimiz" ifadelerine yer verdi.

“Herkes bu dükkana sevgiyle giriyor”

Güleryüzü sayesinde sayısız müşteriye ulaşan Suzan Sürmeli, yıllar önce başladığı bu işte bir kadın olarak kendisini dükkanda gören vatandaşların eskiden geri dönerken şu an o olmadığı zaman içeriye bile girmediklerini belirterek, “Şu dükkandan içeriye giren herkes bir sevgiyle giriyor. O sevgisiyle beraber ürettiğimiz bütün ürünleri güvenerek alıyor. 45 yıl önce bu dükkanda oturuşumu hatırladığım zaman bir kadın olarak beni gördüklerinde burada bir kadın var deyip giderlerdi. Şimdi de kapıyı açıyorlar eğer beni görmezlerse içeriye girmiyorlar. Çok fazla müşteri sayımız var. 45 yıl boyunca Ağrı’ya gelen herkes mutlaka uğramıştır bize. Buradan aldıkları ürünleri götürdükleri zaman eşine, akrabasına, dostuna tavsiye ediyorlar. Onların da mutlaka bana geri dönüş oldu bu sayımız bu yüzden bu kadar fazla. Ayda yaklaşık olarak 600 kargo gönderiyorum” şeklinde konuştu.

Arının ürettiği bal kadar kendisinin de birçok hastalığın tedavisinde kullanıldığını belirten emekli öğretmen Suzan Sürmeli, kadının önemine kraliçe arıyla verdiği örnekle vurgu yaparak, “Ben yılda sayısız defa bacaklarıma ve kollarıma arı sokturuyorum. Romatizma ağrıları için mutlaka dizlerinize, kollarınıza, boyun bölgesine ilkbaharda arı sokturun. Çok kıymetli bir zehri var. Zaten arının zehrini söktüğü zaman hemen ölmesindeki sebep başka birini daha zehirlemesin diye. İnsan vücudunun aldığı o mikrobu kovana götürmesin, kendi vücudunda kalmasın diye hemen kendisini öldürüyor. Arı 45 gün yaşar. 46. gün bulamazsınız. Ama kraliçe arı 5 yıl yaşar. Düşünebiliyor musunuz bir kraliçe ne kadar çok etkili. Bir kraliçenin, bir annenin ne kadar etkili olduğunu anlatmak istiyorum.” dedi.
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