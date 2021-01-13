Ağrı’da sis nedeniyle göz gözü görmedi

Ağrı’da günün erken saatlerinde etkili olan sis sürücülere zor anlar yaşattı.

Ağrı’da sabah erken saatlerde yoğun sis etkili oldu. Kent merkezinde oluşan sis bulutu nedeniyle görüş mesafesi 30-35 metreye kadar düşerken, sürücüler trafikte ilerleyebilmek için araçlarının farlarını yakarak düşük hızda seyretti.