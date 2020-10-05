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Ağrı’da şehit olan Uzman Çavuş memleketi Hatay’a uğurlandı

AĞRI’DA ŞEHİT OLAN UZMAN ÇAVUŞ MEMLEKETİ HATAY’A UĞURLANDI

Genel 05.10.2020, 13:57
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Ağrı’da şehit olan Uzman Çavuş memleketi Hatay’a uğurlandı

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde gerçekleştirilen Yıldırım-3 Operasyonu’nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Yırtıcı’nın cenazesi, düzenlenen törenle Hatay’a gönderildi.

Doğubayazıt ilçesi kırsalında Yıldırım-3 Operasyonu kapsamında yürütülen arama ve tarama faaliyetleri esnasında teröristlerle çıkan çatışmada ağır şehit olan 24 yaşındaki Hüseyin Yırtıcı için Ahmed-i Hani Havalimanında uğurlama töreni düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Şehit Hüseyin Yırtıcı’nın ay yıldızlı bayrağa sarılı cenazesi askeri uçağa konularak son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi olan Hatay’a gönderildi. Evli olan şehidin eşi Hazal Yırtıcı’nın ise 6 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Törene Ağrı Valisi Osman Varol, 12. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Vekili Yarbay Serhat Kasalak, Belediye Başkanı Savcı Sayan, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Turgut, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen ve vatandaşlar katıldı.

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