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Ağrı’da şehit olan askerin kimliği belli oldu

AĞRI’DAN BİR ŞEHİT HABERİ DAHA

Genel 11.10.2020, 00:55
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Ağrı’da şehit olan askerin kimliği belli oldu

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında terör örgütü PKK mensupları ile çıkan çatışmada Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Dokumacı şehit olurken bir asker yaralandı.

Edinilen bilgilere göre akşam saatlerinde Doğubayazıt ilçesi kırsalında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktı. Çıkan Çatışmada, Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Dokumacı şehit olurken bir asker ise yaralandı. Nişanlı olduğu öğrenilen şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Dokumacı, Ağrı Ahmed-i Havalimanında düzenlenecek olan törenin ardından memleketi Çorum’a uğurlanacak.

Çatışmada yaralanan asker ise Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

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