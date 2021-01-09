Ağrı’da piyasa değeri 1 milyon 259 bin lira olan metamfetamin maddesi ele geçirildi

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen istihbarı çalışmalar neticesinde piyasa değeri 1 milyon 259 bin lira değerinde olan 5 kilo 887 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen istihbarı çalışmalar neticesinde Doğubayazıt ‘tan Ağrı’ya uyuşturucu madde getirileceğine dair bilgi alınması üzerine Taşlıçay İlçe Jandarma Komutanlığı yol kontrol ve arama noktasında arama gerçekleştirdi. Yapılan aramalar sonucunda 1 kişinin çantasında piyasa değeri 1 milyon 259 bin lira olan 5 kilo 888 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Ağrı Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ağrı il Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen istihbarı çalışmalar sonucu, Ağrı Doğubayazıt ilçesinden Ağrı iline uyuşturucu madde getirileceğine dair bilgi alınması üzerine, Taşlıçay ilçe Jandarma Komutanlığı yol kontrol ve arama noktasında yapılan kontrollerde (1) şahsın el çantasında (5 kiliogram 887 gram (piyasa değeri yaklaşık 1.259.818 TL) uyuşturucu madde (Metamfetamin) ele geçirilmiştir.

Olay ile ilgili olarak şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.”