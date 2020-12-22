Ağrı’da otellerde yılbaşı kutlama programları yasaklandı

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol başkanlığında toplanan İl Umumî Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararlar doğrultusunda, otel ve konaklama tesislerinde yılbaşı kutlama programlarının yapılmamasına karar verildi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsün Türkiye’de de ortaya çıkmasının ardından virüsün yayılmasını önlemek amacıyla Ağrı Valisi Dr. Osman Varol başkanlığında bir araya gelen İl Umumî Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararlar doğrultusunda, sosyal izolasyon ile başta fiziki mesafe olmak üzere temizlik ve maske kurallarına aykırı olması nedeniyle yılbaşı kutlama programı icra edilmesine izin verilmemesi kararı alındı. Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem cezası uygulanacağı belirtildi.

Ağrı Valiliği tarafında konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“1. Belirtilen süre ve günlerde konaklama amaçlı müşteri kabul edebilecek olan oteller ve/veya konaklama tesislerinde; sosyal izolasyon ile başta fiziki mesafe olmak üzere temizlik ve maske kurallarına aykırı olması nedeniyle yılbaşı kutlama programı icra edilmesine, eğlence/balo düzenlenmesine müsaade edilmemesine ve bu doğrultuda oteller ve konaklama tesislerince, yılbaşında yemekli-müzikli kutlama/eğlence programları yapılacağı yönünde kampanya veya reklam faaliyetlerinde bulunulmamasına,

2. Bu süre/günlerde oteller ve konaklama tesislerinde disk jokey (DJ) performansı dâhil canlı müzik icra edilmemesine ve saat 22.00’den itibaren ise otel ve konaklama tesislerinde bulunan restoran, lokanta ve diğer otel salonlarında kayıt dinletilmesi de dâhil olmak üzere hiçbir şartta müzik yayınına izin verilmemesine,

3. Yine bu süre/günlerde; otel/konaklama tesislerinde konaklayan müşterilerin kalabalık şekilde bir araya gelmemelerine yönelik tedbirler alınmasına ve yemek saatlerinde bu hususa özellikle dikkat edilmesine,

4. Otel veya konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranlarda, ’Konaklama Tesislerinde Uygulanacak Standartlar ve Tedbirler’ konulu İçişleri Bakanlığı Genelgesine ve Sağlık Bakanlığı ’Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’ ile getirilen tüm tedbir ve kuralların eksiksiz uygulanmasının temin edilmesine yönelik denetim faaliyetlerinin yoğunlaştırılmasına ve etkinliğinin artırılmasının sağlanmasına,

5. Kolluk kuvvetlerince yürütülecek denetim faaliyetlerinde, Kimlik Bildirme Kanununun Ek 2. maddesi hükmü doğrultusunda oteller ve konaklama tesisleri tarafından kendilerine yapılan bildirimlerin doğruluğuna ve güncelliğine dikkat edilmesi sağlanacak, otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranlarda bulunan müşterilerin konaklama için bildirimde bulunulan kişiler arasında olup olmadığının kontrol edilmesine,

Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.”