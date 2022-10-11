Ağrı’da kurtlar 350 koyundan oluşan sürüye saldırdı

Ağrı’nın Taşlıçay ilçesine bağlı Gündoğdu köyünde kurtlar, 350 koyundan oluşan sürüye saldırdı. 3 koyunun telef olduğu saldırıda 20 koyun kayboldu. Kurtların saldırısında ağır yaralanan 9 koyun arazide kesildi.

Taşlıçay ilçesine bağlı Gündoğdu köyü arazisinde bugün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, İbrahim Samancı’ya ait 350 koyundan oluşan sürü 4 kurdun saldırısına uğradı. Çoban ikiye bölünen sürüyü toplamaya çalışırken, 4 kurt koyunları parçaladı. Kurtların saldırısında 3 koyun telef olurken, 20 koyun kayboldu. Kurt saldırısını duyan köylüler olay yerine gitti. Saldırı sonrası durumları ağır olan 9 koyun arazide kesildi. Yaralı 45 koyun tedavi edilmek üzere köye götürüldü.

Sürü sahibi İbrahim Samancı kurt saldırısı nedeniyle mağdur olduklarını belirterek, “350 tane koyunum vardı. Kurtların saldırması nedeniyle 45 tanesi yaralandı. 20 tanesi kayboldu. 3 tanesi telef oldu. 9 tane ağır yaralı koyunu da kestik. Gece bastırdığı için kaybolan koyunları bulamadık. Sabah aramaya çıkacağız. Bakalım onları da bulup bulmayacağımız belli değil. Çok mağdur olduk” dedi.