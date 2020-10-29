Ağrı’da karantina ihlaline 22 bin 50 lira para cezası
AĞRI'DA KORONA VİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA KARANTİNA KURALLARINI İHLAL ETTİKLERİ TESPİT EDİLEN 7 KİŞİYE 3 BİN 150'ŞER LİRA PARA CEZASI KESİLDİ.
Ağrı’da korona virüs tedbirleri kapsamında karantina kurallarını ihlal ettikleri tespit edilen 7 kişiye 3 bin 150’şer lira para cezası kesildi.
Ağrı’da Korona virüs tedbirleri kapsamında karantina kurallarını ihlal ettikleri belirlenen 7 kişiye 3 bin 150’şer liradan toplam 22 bin 50 lira para cezası kesildi. Ağrı Valiliği tarafından yapılan açıklamada 195 personelin katılımıyla 464 iş yerinde korona virüs denetimlerinin gerçekleştirildiği bildirildi.
Valilik tarafından yapılan açıklamanın devamında Emniyet ve Jandarma ekipleri de 109 ticari taksi ile 153 toplu taşıma aracını denetleyerek salgınla mücadele kapsamında yolculara uyarılarda bulunurken, pozitif ve temaslı kişilere yönelik 310 personelle gerçekleştirilen denetimlerde karantina kurallarını ihlal ettikleri tespit edilen 7 kişiye 22 bin 50 lira para cezası kesildiği ifade edildi.
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