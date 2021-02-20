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Ağrı’da hayata geçirilen “5 Yılda 750 bin Koyun” projesi meyvelerini vermeye başladı

Ağrı’da, "5 yılda 750 Bin Koyun" projesi kapsamında çiftçilere verilen koyunlar kuzulamaya başladı.

Genel 20.02.2021, 11:26
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Ağrı’da hayata geçirilen “5 Yılda 750 bin Koyun” projesi meyvelerini vermeye başladı

Ağrı’da, "5 yılda 750 Bin Koyun" projesi kapsamında çiftçilere verilen koyunlar kuzulamaya başladı.

Ağrı Valiliği öncülüğünde Ağrı Belediyesi, Ziraat Bankası ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından bölgede hayvancılığın gelişmesi amcayla hayata geçirilen “5 Yılda 750 bin Koyun” projesi meyvelerini vermeye başladı. Çiftçilerin proje kapsamında aldığı koyunlar kuzulayarak vatandaşlara çifte mutluluk yaşattı.

"İlimizde tarım ve hayvancılık alanında uyanış sağlıyoruz"

“5 yılda 750 Bin Koyun” projesi ile mevcut hayvan potansiyelinin katma değerinini yükseltmeyi amaçladıklarını söyleyen Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, proje ile çiftçilere faizsiz ve ipoteksiz uygun şartlarda kredi imkanı sunulduğunu söyleyerek, "5 Yılda 750 Bin Koyun Projesi” kapsamında şunları belirtti:

”Çalışma alanlarımızın başında tarım ve hayvancılık sektörü geliyor. Bu önemli proje ile mevcut hayvan potansiyelimizin katma değerini yükseltmeyi ve geniş meralara sahip ilimizde hayvan sayımızı arttırmayı hedefliyoruz. Tarih boyunca tarım ve hayvancılıkla uğraşmış, kuşaktan kuşağa kıymetli bilgilerini aktarmış hemşehrilerimizin desteği ile ilimizde tarım ve hayvancılık alanında uyanış sağlıyoruz. Projemiz ile çiftçilerimize ipoteksiz ve faizsiz uygun şartlarda kredi imkanı sunuyor, ucuz yem temin ediyor, eğitim ve danışmanlık hizmeti sağlıyoruz. Çiftçilerimize sağlanan bu imkanların yanı sıra meralarımızın ıslahı için çalışıyor, ruhsatlı kesim yerleri ile et pazarlama ağlarının kurulması, mandıralar ve süt işletme tesisleri ile koyun sütüne katma değer kazandırılması, organik koyunculuğun mevcut potansiyelinin ortaya çıkarılması yönündeki proje çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz.”

"Projeye çok yoğun bir başvuru var"

Proje kapsamında 4 bin 800 adet koyunun çiftçilere dağıtıldığını söyleyen İl Tarım ve Orman Müdürü Kenan Engin, projeye yoğun ilgi olduğunu vurgulayarak, “5 yılda 750 Bin Koyun Projesi sayın valimizin öncülüğünde, belediye başkanımız, Tarım İl Müdürlüğü ve Ziraat Bankası aracılığı ile başladı. Bugün itibari ile 4 bin 800 adet koyunu çiftçilerimize dağıtmış olduk. Yaklaşık 50 tane çiftçimiz bu projeden istifade etti. Tabi bu 5 yıllık bir proje. 2021 yılında inşallah hedefimiz 150 bin adet koyunu vatandaşa dağıtmak. İlimiz koyunculuk noktasında çok önemli bir il. Hayvan varlığı noktasında çok önemli bir il. Şu an mevcutta 1 milyon 386 bin küçükbaş hayvan mevcudumuz var. Bölgede ikinci, türkiye genelinde 10’uncu sıradayız. Dolayısıyla bölgemiz hayvan varlığı açısından bu kadar önemli bir il iken bizlerde koyun varlığımızı arttırmak adına mera varlığımızın çok fazla olması sebebiyle böyle bir proje başlatmış olduk. Projeye çok yoğun bir başvuru var. Şu an 3 bin 300 civarında çiftçimiz projeye başvuru yaptı. 5 yılın sonunda hedefimiz sadece bu proje kapsamında 7 bin tane çiftçimize koyun dağıtmak. Mevsim itibari ile kuzulama dönemimiz. Çiftçilerimiz hem koyunlarını almış oldu hem de kuzulama dönemi olduğu için çifte sevinç yaşıyor. Dağıttığımız koyunlar şimdi kuzulamaya başladı” dedi.

Ağrı’nın Taşlıçay ilçesine bağlı Dilekyazı köyünde yaşayan ve projeden faydalanan Çiftçi Fesih Taşdemir, proje ile aldığı destek sayesinde 106 olan koyun sayısını 206’ya çıkardığını belirterek, “Öncelikle bize bu desteği veren tüm yetkililere teşekkür ederim. Dedelerimiz yüzyıllarca bu işi yaptı. Ben de 1977 yılından beri bu işi yapıyorum. Çiftçilikle uğraşıyorum. Devlet bize bu projeyi sundu, bizde ona göre başvuru yaptık. 106 tane koyunum vardı 100 tane koyun da devlet bize destek verdi. 206 tane koyunum var şimdi. 70 tane koyunum doğurdu. Biz çok seviniyoruz. Torunlarım gelip bu koyunların içinde oynuyor. Allah izin verirse ben 2 yıl içerisinde bu borcu bitiririm. Ben herkesi bu projeye davet ediyorum. Herkes başvuru yapıp alsın” şeklinde konuştu.
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