Ağrı’da belediye çalışanları soğuk havalara rağmen çalışmalarına devam ediyor

Ağrı’da kent merkezinde bozulan kaldırımları yeniden düzenleme çalışmaları yapan Ağrı Belediyesi’ne bağlı işçiler, soğuk havalara rağmen çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ağrı’da geçtiğimiz günlerde yağan karın erimesiyle birlikte soğuk hava kentteki etkisini arttırmaya başladı. Kentte bozulan kaldırımları yenileme çalışmalarını soğuk havalara rağmen sürdüren Ağrı Belediyesi çalışanları kar yağana kadar bu şekilde çalışmaya devam edecekler. Yoruldukları zaman semaverde demledikleri çayı içen işçiler ara ara ateş yakarak soğuk havalar karşısında ısınmaya çalışıyorlar.

‘Ateş yakarak ısınmaya çalışıyoruz’

İş sezonunun açılmasıyla birlikte çalışmalara başladıklarını kaydeden belediye işçisi Mehmet Fatih Dayan, kar yağana kadar bu şekilde çalıştıklarını ifade etti. Havaların soğuk olduğu zamanlarda ateş yakarak ısınmaya çalıştıklarını kaydeden Dayan, “Sezonun başlamasıyla birlikte yol çalışmalarını her sene yapmaktayız. Kar yağana kadar da bu çalışmalarımızı bu şekilde sürdürüyoruz. Arkadaşlarımızla beraber hala çalışmaya devam ediyoruz. Ağrılı hemşehrilerimize bu şekilde hizmet vermeye devam ediyoruz. Yolları düzenleyerek vatandaşlarımızın zorluk yaşamasının önüne geçmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiğince kar yağana kadar çalışmalarımıza devam edeceğiz. Havaların soğumasından dolayı semaverde çay demleyip içiyoruz. Çok üşüdüğümüz zaman odun getirip ateş yakarak ısınmaya çalışıyoruz.” dedi.

Önceki yıllarda bu Aralık ayında karın çoktan yağdığını ancak bu sene hala yağmadığını belirten işçilerden Murat Tekdal, kar yağana kadar çalışmalarını aralıksız sürdüreceklerini ifade etti.