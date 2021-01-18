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Ağrı yeniden beyaza büründü
Ağrı’da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.
Genel 18.01.2021, 00:21
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Ağrı’da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.Ağrı’da akşam saatlerinde başlayan ve aralıklar devam eden kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde etkisini gösteren kar yağışı, boş kalan cadde ve sokaklarda güzel görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.
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