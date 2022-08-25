Ağrı İŞKUR İl Müdürü görevden uzaklaştırıldı

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Ağrı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü’nün görevden uzaklaştırıldığını bildirildi.

İŞKUR tarafından yapılan açıklamada, “Sosyal medyada Ağrı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü ile ilgili kamuoyuna yansıyan paylaşımlara istinaden inceleme başlatılmış olup, söz konusu İŞKUR personeli görevden uzaklaştırılmıştır” denildi.