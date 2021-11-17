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Ağrı Dağı eteklerinden Balkan şampiyonluğuna

Kız çocukları ve kadınlar güreş yapamaz algısına rağmen pes etmeyip ilgi duyduğu spor dalına devam eden Birgül Şimşek, Yunanistan’da düzenlenen Balkan Gençler Güreş Şampiyonası’nda altın madalyanın sahibi oldu.

Genel 17.11.2021, 10:01
Ağrı Dağı eteklerinden Balkan şampiyonluğuna

Kız çocukları ve kadınlar güreş yapamaz algısına rağmen pes etmeyip ilgi duyduğu spor dalına devam eden Birgül Şimşek, Yunanistan’da düzenlenen Balkan Gençler Güreş Şampiyonası’nda altın madalyanın sahibi oldu.

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde annesinin ve antrenörünün desteğiyle ilgi duyduğu güreş sporuna başlayan ve güreş sporunun sadece erkekler tarafından yapıldığı algısına rağmen pes etmeyen 13 yaşındaki Birgül Şimşek, Ağrı Dağı eteklerinde ve Gençlik Spor İlçe Merkezi’nde yaptığı zorlu antrenmanların ardından, Yunanistan’da düzenlenen Balkan Gençler Güreş Şampiyonası’na katılarak altın madalyanın sahibi oldu. Hem okula gidip hem de antrenmanlarına devam eden Birgül’ün hedefi ise Avrupa ve Dünya Şampiyonası’na katılıp Türk Bayrağı’nı dalgalandırmak.

“Birgül’ün başarısı peşinden gelecek sporcuları teşvik edecek”

Şampiyon sporcu Birgül Şimşek’i Spor Şube Müdürü Cemil Budak ile evinde ziyaret eden Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Çalgan, sporcuyu tebrik ederek başarısından dolayı altın hediye etti. Özellikle doğu bölgesinde yaşayan kız çocuklarının elde ettikleri başarıların kendilerini mutlu ettiğini söyleyen Çalgan, bölgede yapılan tesisleşme sayesinde doğu illerinin batı illerinden bir farkı kalmadığını belirterek, “Birgül bizim hem başarılı hem de kıymetli bir sporcumuz. Ben öncelikle sağladıkları bu başarıdan dolayı başta Doğubayazıt Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü çalışanlarına, antrenörümüz Ceren hocamıza ve Birgül’e hem kurumumuz hem valimiz hem de bakanımız adına şükranlarımı sunuyorum. Özellikle Ağrı’mızdan, Doğubayazıt’ımızdan, Ağrı Dağı’nın eteğinden böyle kız çocuklarımızın devletimizin imkanlarıyla farklı dereceler elde etmesi bizleri son derece memnun ediyor. Gençlik Spor İl Müdürlüğüz de Patnos’tan Doğubayazıt’a, Taşlıçay’dan Tutak’a tüm ilçelerimizde hem tesisleşme noktasında hem de alanında uzman antrenörlerimiz eşliğinde farklı branşlarda birçok sporcu yetiştiriyor. Birgül’ün başarısı peşinden gelecek sporcularımızı da teşvik edici olacak. Bizler hem cumhurbaşkanımızın hem de bakanımızın takdirleriyle Ağrı Gençlik Spor İl Müdürlüğü’nün ciddi tesisleşmesi ve yatırımı var. Biz bu yatırımlarla Birgül gibi başarılı sporcularımızı yetiştirmeye devam edeceğiz. Ben bu manada Türkiye’nin doğu illerinin batı illerinden bir farkı kalmadığını çok rahat bir şekilde söyleyebilirim” ifadelerine yer verdi.

“Bundan sonra Avrupa ve Dünya şampiyonu olmak istiyorum”

Başarısındaki en büyük etkenin annesi ve antrenörü olduğunu vurgulayan milli sporcu Birgül Şimşek, sıradaki hedefinin Avrupa ve Dünya şampiyonu olmak olduğunu belirterek, “Çorlu’da Türkiye Şampiyonası düzenlendi. Orada Türkiye ikincisi oldum. Burada ikinci olduğum için Balkan Şampiyonası takımı düzenlendi. Yunanistan’a maça gittim. Orada şampiyon oldum, Türk Bayrağı’nı göndere çıkardım. İstiklal Marşı’nın okunması beni çok mutlu etti, gururlandırdı. Bu spora çok ilgim vardı. Daha sonra ablam voleybola gittiği için ben de oradan merak salıp spora başladım. Babam önce istemiyordu. Kız çocuğu güreş yapmaz dedi. Ama Ceren hoca ve annem bana çok destek oldu. Bu yüzden devam ettim ve şampiyonluk oldum. Annem beni her gün yaya götürüp getiriyordu. Balkan şampiyonu oldum. Bundan sonra Avrupa ve Dünya şampiyonu olmak ve ülkemin bayrağını gururla dalgalandırmak istiyorum” dedi.

“Ben hep kızımın yanındaydım ve olmaya devam edeceğim”

Güreş sporuna başladığı ilk günden beri kızını desteklediğini söyleyen anne Özlem Şimşek, Balkan şampiyonluğunun kendileri için bir hayal olduğunu ve başarısından dolayı kızıyla gurur duyduğunu ifade ederek, “Ben dört çocuk annesiyim ve dört çocuğum da sporla ilgileniyor. Çok güzel bir duygu gerçekten. Kızım bana böyle bir duyguyu yaşattığı için çok mutluyum. Araba yoktu, yaya gidip geliyorduk. Kızım büyük zorluklar içerisinde gidip geldi antrenmanlara. Ben hep kızımın yanındaydım ve olmaya devam edeceğim. Birgül’ün ikiz bir erkek kardeşi var. O da kort tenisle ilgileniyor. Ben onlarla gidip geliyorum, bana da spor oluyor. Balkan Şampiyonası’na gidebileceğimizi hiç beklemiyordum. Haberi aldığımda çok mutlu oldum. Kız çocuğu okuyup ne yapacak gibi şeyler söylediler. Ben de inat ettim ve sonuna kadar destek verdim. Çocuğum da beni hayal kırıklığına uğratmadı” şeklinde konuştu.

“Babası spor yapmasına karşıyken kendi elleriyle kampa götürdü”

Milli sporcu Birgül Şimşek’in antrenörü olan ve Balkan Şampiyonası’na birlikte hazırlanan Güreş Antrenörü Ceren İlayda Sönmez ise, "Birgül’ün Yunanistan’da şampiyon olması bizim için çok gurur verici. Çünkü şanlı Türk Bayrağımızı orada, uluslararası anlamda tüm yabancılara göstermiş olduk. Doğuda aileler özellikle güreş branşında kız çocuklarının güreş yapmasına izin vermiyorlar. Birgül’ün babası da bu duruma karşıydı. Ama zamanla Birgül antrenmanlara gelip başarıyı yakalayınca annesinin de vermiş olduğu destekle zamanla babası da bu durumu kendi içinde törpülemiş oldu. Hatta Birgül Edirne’de Milli Takım kampına gideceği zaman babası kendi elleriyle götürdü. O da çocuğuyla çok fazla gurur duymaya başladı. Şampiyon olduğu için babası tahminimce annesinden çok daha fazla destek oluyor ve tamamen arkasında” ifadelerine yer verdi.

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