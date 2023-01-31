Ağlara dolanan maymunu ölümden kurtardı

Balıkçı ağlarına dolanarak nehirde yaşam mücadelesi veren maymun ölümden son anda kurtarıldı.

Nehirde balıkçı ağlarına dolandığı fark edilen bir maymun çevredekilerin dikkati sayesinde ölümden kurtarıldı. Sosyal medyada çok kez paylaşılan görüntüde, nehirden çıkarılan sevimli maymunun vücuduna dolanmış balıkçı ağlarından temizlendiği görüldü. Çok korktuğu fark edilen maymun, bakışları ile izleyenlerin yüreklerini sızlattı.